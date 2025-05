'Bad Influence' - góc khuất của các ngôi sao nhí trên Internet

Việc lạm dụng, bóc lột trẻ em trên nền tảng số được đề cập trong phim tài liệu "Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing' Trailer "Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing", lên sóng Netflix ngày 9/4. Video: Netflix

"Kidfluencer" là thuật ngữ kết hợp giữa "kid" (trẻ em) và "influencer" (người có ảnh hưởng), dùng để chỉ những đứa trẻ dưới 18 tuổi có lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng như YouTube, TikTok, Instagram. Từ năm 2023, làn sóng trẻ em thu hút hàng triệu lượt xem phổ biến ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời là cảm hứng của loạt phim tài liệu Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing, do Kief Davidson sáng tạo. Series ba tập dõi theo lĩnh vực chưa được các ban ngành quản lý chặt chẽ, thông qua câu chuyện của YouTuber Piper Rockelle, có mẹ ruột - bà Tiffany Smith - làm quản lý.

Piper Rockelle, 18 tuổi, có kênh YouTube hơn 12 triệu người đăng ký, nổi tiếng với các video dàn dựng tình huống, thực hiện cùng nhóm bạn tên "Squad". Đằng sau những thước phim là sự việc chấn động: Tháng 1/2022, mẹ của Piper bị 11 cựu thành viên Squad khởi kiện đòi bồi thường 22 triệu USD, cáo buộc bà vi phạm luật lao động trẻ em, không trả thù lao xứng đáng, thậm chí có hành vi quấy rối tình dục các em.

Tiffany Smith phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng nhóm nguyên đơn ghen tị với thành công của con bà. Tháng 10/2024, vụ kiện được dàn xếp với khoản tiền 1,85 triệu USD cho 11 người, nhưng các thành viên vẫn mang những vết sẹo tâm lý từ quãng thời gian hoạt động dưới quyền quản lý của Smith.

Các thành viên nhóm Squad trong phim "Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing". Ảnh: Netflix

Loạt phim không đi sâu vào các tình tiết giật gân mà tập trung làm nổi bật thông điệp: Hiện tượng kidfluencer tiềm ẩn nguy cơ khiến trẻ em trở thành đối tượng bị xâm hại, trở nên lệch lạc về nhận thức. Các tập mô tả cách nhóm "Squad" bị cuốn vào guồng quay sản xuất nội dung. Môi trường làm việc tại nhà, ngoài tầm kiểm soát của nhà chức trách, được nhà làm phim ví như "miền Viễn Tây hoang dã": Luật pháp ít được thực thi, nhiều người tận dụng kẽ hở để lách luật bóc lột trẻ em.

Phim kết hợp các cuộc phỏng vấn giữa trẻ em và phụ huynh, cùng ý kiến từ giới báo chí, chuyên gia văn hóa mạng, đan xen tư liệu video YouTube của Piper Rockelle. Nhiều cảnh quay đời thường của các nhân vật được đặt cạnh những đoạn video họ từng đăng tải, tạo sự tương phản để nhấn mạnh khoảng cách giữa hình ảnh trên mạng và phía sau hậu trường.

Êkíp không cố gắng kịch tính hóa câu chuyện. Các tình tiết được bộc lộ qua lời kể, từ những kỷ niệm đẹp ban đầu đến lúc mâu thuẫn nảy sinh, giúp xâu chuỗi bức tranh toàn cảnh. Phim mang tính thời sự, truyền tải thông điệp một cách dễ hiểu nhưng vẫn gây ám ảnh, khiến người xem suy ngẫm về trách nhiệm của gia đình và xã hội đối với trẻ em. Đoàn phim còn dẫn chứng nhiều nghiên cứu, trong đó cho thấy 60% nội dung trong máy tính tội phạm ấu dâm có nguồn gốc từ mạng xã hội, khoảng 92% người xem các tài khoản kidfluencer là đàn ông trưởng thành.

YouTuber tuổi teen Sophie Fergi (trái) và Piper Rockelle trong phim "Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing". Ảnh: Netflix

Sau khi ra mắt, Bad Influence nhận đánh giá tích cực từ khán giả. Lucy Mangan của The Guardian chấm phim 4/5 sao, cho rằng êkíp mang đến câu chuyện thuyết phục về thế giới nội dung trực tuyến thiếu kiểm soát. Trang Decider viết: "Tác phẩm có góc nhìn thú vị, nhắm vào thế giới đen tối của những người có sức ảnh hưởng trên Internet". Tuy vậy, phim có một số hạn chế, như chưa đào sâu trách nhiệm của các phụ huynh trong việc định hướng và bảo vệ con cái khỏi những cạm bẫy tiềm ẩn trên mạng xã hội.

Nhân Ái