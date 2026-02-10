'Tầm Tần ký' - màn đối đầu giữa Lâm Phong và Cổ Thiên Lạc

Cảnh sát Hạng Thiếu Long - Cổ Thiên Lạc đóng - chạm trán Triệu Bàn (Lâm Phong), người được anh nâng đỡ lên ngôi vua, trong phim "Tầm Tần ký".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'Tầm Tần ký' Trailer "Tầm Tần ký", công chiếu trong nước ngày 6/2. Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (13+). Video: Galaxy Studio

Tầm Tần ký bản truyền hình ra mắt năm 2001, kể về Hạng Thiếu Long (Cổ Thiên Lạc) - thành viên lực lượng đặc nhiệm Hong Kong, xuyên không về cuối thời Chiến Quốc bằng cỗ máy thời gian. Nhiệm vụ của anh là giúp Tần vương Doanh Chính thống nhất lục quốc. Tuy nhiên, anh phát hiện Doanh Chính thật đã chết, nên dìu dắt Triệu Bàn (Lâm Phong) trở thành Tần Thủy Hoàng.

Phim điện ảnh do Cổ Thiên Lạc sản xuất, Ng Yuen-fai và Jack Lai chỉ đạo, tiếp nối câu chuyện 20 năm sau. Hạng Thiếu Long lui về ở ẩn, còn Triệu Bàn thống nhất lục quốc, nắm quyền sinh sát trong tay. Biến cố xảy ra khi Ken (Miêu Kiều Vĩ) - người chế tạo cỗ máy thời gian - trở về quá khứ mưu sát Tần vương, với ý đồ thay đổi vận mệnh.

Tiếp nối tinh thần của bản gốc, tác phẩm nhấn vào mối quan hệ giữa Hạng Thiếu Long và Triệu Bàn. Theo kịch bản, Ken là người được chọn tham gia thí nghiệm du hành thời gian nhưng bị Hạng Thiếu Long thay thế vào phút chót. Sự xuất hiện của nhân vật này có thể khiến lịch sử thay đổi, đồng thời đẩy hiềm khích giữa Hạng Thiếu Long và Triệu Bàn lên cao trào.

Trước áp lực từ Ken và nhóm đặc nhiệm sử dụng công nghệ hiện đại, Tần vương buộc tìm đến người thầy cũ. Cả hai hợp tác đối phó nguy cơ trước mắt, song sự nghi kỵ luôn tồn tại. Triệu Bàn cần sự hỗ trợ để củng cố ngai vàng, còn Hạng Thiếu Long lâm vào thế khó khi phải bảo vệ bản thân lẫn học trò cũ.

Việc Ken đến được thời Tần đặt Hạng Thiếu Long trước lựa chọn ở lại với gia đình hoặc quay về thời hiện đại. Kịch tính không đặt nặng ở các phân cảnh hành động mà nằm ở câu hỏi liệu tình thầy trò còn nguyên vẹn hay đã bị quyền lực và toan tính làm biến chất. Biên kịch gửi thông điệp về việc sống một cuộc đời trọn vẹn. Ở đó, có những giới hạn mà con người phải đưa ra lựa chọn mang tính tác động lớn.

Cổ Thiên Lạc và Lâm Phong hát 'Thiên mệnh tối cao' phim 'Tầm Tần ký' Cổ Thiên Lạc và Lâm Phong hát ca khúc "Thiên mệnh tối cao" trong phim "Tầm Tần ký". Video: One Cool Group

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên từ bản truyền hình, gợi nét quen thuộc. Cổ Thiên Lạc trở lại vai Hạng Thiếu Long với sự thông minh và nét hài duyên. Lâm Phong trong vai Tần vương bộc lộ khí chất quyền lực, tàn nhẫn. Theo Harper's Bazaar Hong Kong, diễn xuất của Lâm Phong có độ chín muồi sau 25 năm, nhất là trong cách thể hiện nội tâm và ánh mắt. Sự tương tác giữa anh và Cổ Thiên Lạc góp phần tăng sức nặng cảm xúc cho xung đột chính.

Một trong những trường đoạn ấn tượng là cảnh đối thoại giữa Hạng Thiếu Long và Tần vương trong hồi cao trào. Khi Hạng Thiếu Long kề kiếm vào cổ người học trò cũ, ông nói từng coi đối phương như con trai, không muốn hắn phạm sai lầm. Chuỗi cảnh tái hiện những khoảnh khắc gắn bó của hai nhân vật ở bản truyền hình, qua đó chạm đến cảm xúc của người hâm mộ lâu năm.

Các diễn viên phụ như Tuyên Huyên, Quách Thiện Ni và Đằng Lệ Danh giữ được phong độ và nét trẻ trung. Sự xuất hiện của cố diễn viên Liêu Khải Trí trong vai tiến sĩ Ô khiến nhiều khán giả bồi hồi, do ông qua đời năm 2021, còn bản điện ảnh bấm máy vào năm 2019.

Tạo hình của Cổ Thiên Lạc và Lâm Phong trong phim điện ảnh "Tầm Tần ký". Ảnh: One Cool Group

Dù nhấn mạnh yếu tố hoài niệm, kịch bản mắc nhiều điểm trừ. Ông Lại Dũng Hành, thành viên của Hội Phê bình Điện ảnh Hong Kong, nhận xét thay vì phát triển ngôn ngữ điện ảnh, phân đoạn then chốt để hóa giải mâu thuẫn tâm lý dựa nhiều vào các trích đoạn hồi tưởng từ bản truyền hình.

Nhân vật Ken (Miêu Kiều Vĩ) và con gái - Galie (Bạch Bách Hà) - được bổ sung nhằm mở rộng cốt truyện, song động cơ chủ yếu giải thích qua lời thoại, thiếu chiều sâu tâm lý của nhân vật. Âm mưu giả mạo Tần vương dựa vào công nghệ hiện đại nhanh chóng bị vạch trần, khiến tuyến phản diện chỉ đóng vai trò chất xúc tác để kéo dài tình tiết hơn là tạo đối trọng với Hạng Thiếu Long. Xung đột giữa công nghệ hiện đại và xã hội cổ đại chủ yếu mô tả qua các cảnh hành động, ít khai thác về chiến lược.

Trong cuộc phỏng vấn với Southern Plus, Cổ Thiên Lạc cho biết dự án điện ảnh khởi động vào khoảng năm 2013. Quá trình phát triển kịch bản và tiền kỳ kéo dài gần sáu năm, trước khi hoàn tất ghi hình vào năm 2019. Phim từng lên kế hoạch ra mắt nhân dịp kỷ niệm 20 năm bản truyền hình, song vì nhiều lý do phải dời lịch, cuối năm ngoái mới phát hành.

Êkíp từng cân nhắc giữa việc làm lại câu chuyện cũ hay xây dựng kịch bản mới. Cuối cùng, ông quyết định mang dàn diễn viên ở bản gốc trở lại, muốn khán giả thấy sự trưởng thành của các nhân vật.

Tuyên Huyên (trái) và Quách Thiện Ni trong phim. Ảnh: One Cool Group

Cổ Thiên Lạc gặp khó khăn khi liên hệ dàn nghệ sĩ, do một số người rời khỏi ngành giải trí, mất thông tin liên lạc. Bên cạnh đó, nhiều nhân vật trong bản truyền hình đã kết thúc số phận trên màn ảnh nên không phù hợp. Dù vậy, các gương mặt chính như Lâm Phong, Tuyên Huyên, Quách Thiện Ni và Đằng Lệ Danh đều nhận lời. Màn góp mặt của Trần Quốc Bang (vai Lý Tư) và Trịnh Tuyết Nhi (vai công chúa nước Triệu) gây chú ý khi cả hai vắng bóng thời gian dài trên màn ảnh.

Hiện tài tử chưa lên kế hoạch sản xuất phần tiếp theo. Trên Southern Plus, anh cho biết việc phát triển Tầm Tần ký thành loạt phim phụ thuộc vào độ yêu thích của khán giả và doanh thu phòng vé.

Theo Sina, Cổ Thiên Lạc là nghệ sĩ Hong Kong đóng nhiều phim nhất thập niên qua, được mệnh danh "ông trùm" mới của điện ảnh. Công ty của anh đầu tư nhiều dự án mỗi năm nhằm tạo công ăn việc làm cho nhân viên, trong bối cảnh không ít người phải bỏ nghề đi lái taxi, giao hàng. Tài tử từng nói trên On: "Tôi chỉ muốn làm gì đó cho phim Hong Kong".

Quế Chi