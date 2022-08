'Alienoid': Pháp sư giải cứu Trái Đất

Đạo sĩ và phù thủy chung tay ngăn cản người ngoài hành tinh để cứu Trái Đất.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trong Alienoid, các tù nhân từ một hành tinh khác bị giam giữ trong bộ não của con người. Những kẻ này không thể tồn tại lâu trong bầu khí quyển Trái Đất nhưng vì bản chất thích giết chóc, một khi trốn thoát, chúng có thể làm hại người vô tội. Vệ Binh (Kim Woo Bin) và robot biến hình Thunder có nhiệm vụ cấy tù binh vào con người và bắt giữ những kẻ bỏ trốn. Trong lần xuyên về quá khứ để truy lùng tù nhân 78A47, Thunder đã mang một đứa trẻ sơ sinh đến hiện tại và nuôi nấng cô bé.

Trailer phim Alienoid: Cuộc chiến xuyên không Trailer phim "Alienoid: Cuộc chiến xuyên không". Video: CJ Entertainment

Câu chuyện có lối kể phi tuyến tính với hai mạch nội dung chính. Ở hiện tại, cô bé Ean (Choi Yu Ri) cố gắng tìm hiểu về thân phận thực sự của cha mình. Trong khi đó, một tù binh tên Thủ Lĩnh (So Ji Sub) bất ngờ được thuộc hạ giải thoát và đánh cắp Gươm Thần - vũ khí của Vệ Binh có thể đánh thức tù binh và du hành thời gian. Để ngăn chặn kế hoạch biến Trái Đất thành nơi người ngoài hành tinh sinh sống, robot Thunder, Ean cùng Vệ Binh đã lừa Thủ Lĩnh và đồng bọn xuyên không, nhưng vô tình khiến tất cả bị kẹt ở quá khứ.

Mạch truyện quá khứ lấy bối cảnh triều đại Goryeo, năm 1391. Đạo sĩ săn tiền thưởng Muruk (Ryu Jun Yeol) cùng hai phù thủy Hắc Nương, Lam Tử truy tìm tung tích của Gươm Thần vô tình gặp "cô gái bắn sấm sét" (Kim Tae Ri) - cũng chính là Ean 10 năm sau. Lúc này, họ phải hợp tác để chống lại hai tù nhân ngoài hành tinh. Tuy nhiên, phim dừng ở cảnh Muruk hồi phục ký ức về tên Thủ Lĩnh từng chiếm lấy cơ thể anh lúc bé, khiến câu chuyện chưa rõ hồi kết. Phần sau của tác phẩm sẽ được công chiếu vào năm 2023.

Nam diễn viên Ryu Jun Yeol trong vai đạo sĩ săn tiền thưởng Muruk (giữa). Ảnh: IMDb

Bộ phim tạo nét mới lạ khi đưa người ngoài hành tinh vào bối cảnh cổ đại. Các cảnh chiến đấu có sự xuất hiện của pháp khí như bùa chú, gương thần biến nhỏ thành lớn... Một điểm sáng khác của phim là tình cảm nhân văn giữa cô bé Ean và nhân vật Vệ Binh do Kim Won Bin thủ vai. "Người cha" ngoài hành tinh nhiều lần dung túng dù Ean gây rắc rối như nghe lén hay tố cáo anh với nhà trường. Đổi lại, cô bé cũng rất yêu thương người cha robot có khuôn mặt lạnh lùng. Khi Vệ Binh bị nhóm tù nhân tấn công, Ean đã chọn quay lại cứu cha thay vì bỏ trốn như kế hoạch.

Tuy nhiên, phim có thời lượng hơn hai tiếng và tập trung giới thiệu nhân vật, đan xen tình tiết khiến khán giả bị "ngợp" vì đón nhận quá nhiều thông tin. Cách kể chuyện song tuyến tạo ra các tình tiết bất ngờ nhưng khiến tác phẩm quá phức tạp so với mặt bằng chung phim bom tấn.

Đạo diễn Choi Dong Hoon thành danh với các phim như The War Of Flower (2006) và The Thieves (2012). Trên tờ The Korean Times, ông cho biết tác phẩm Alienoid lấy cảm hứng từ tuyển tập sử thoại, truyện cổ Tam Quốc Di Sự. Nhà làm phim có niềm đam mê với truyện dân gian và truyền thuyết cổ xưa. Ông nói: "Tôi nghĩ việc truyền tình cảm và nét văn hóa Hàn Quốc vào phim khoa học viễn tưởng khiến tác phẩm thú vị hơn. Tôi hy vọng ‘ma thuật’ Hàn Quốc sẽ thu hút khán giả nước ngoài".

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại điện ảnh của nam diễn viên Kim Woo Bin sau sáu năm vắng bóng. Tài tử 33 tuổi nói Alienoid là ưu tiên hàng đầu sau khi anh rời khỏi dự án Wiretape (2018) vì lý do sức khỏe. Trong lần hợp tác này, đạo diễn Choi Dong Hoon tạo điều kiện thuận lợi để anh tập trung vào diễn xuất, các pha hành động gay cấn sẽ do diễn viên đóng thế thực hiện. Trong phim, anh biến hóa với bốn phiên bản tính cách khác nhau: lạnh lùng, nhút nhát, hài hước, duyên dáng. Tuy nhiên, khán giả chưa thể có cái nhìn sâu sắc về nhân vật Vệ Binh vì anh không có nhiều tương tác với các vai diễn khác.

Kim Woo Bin trong vai Vệ Binh. Ảnh: IMDb

Ngoài ra, hai ngôi sao Ryu Jun Yeol, Kim Tae Ri thể hiện tốt các pha hành động và diễn tròn vai. Các diễn viên gạo cội như Yum Jung Ah và Jo Woo Jin trong vai Hắc Nương - Lam Tử, Shin Jung Geun và Lee Si Hoon đóng hai con mèo ma thuật, được lòng khán giả với nét diễn hài hước, dí dỏm. Tài tử So Ji Sub tạo điểm nhấn với gương mặt lạnh lùng trong vai phản diện Thủ Lĩnh.

Màn thể hiện của ngôi sao nhí Choi Yoo Ri gây ấn tượng khi tương tác ăn ý với tài tử Kim Woo Bin. Truyền thông Hàn Quốc khen ngợi cô bé truyền tải được nhiều cảm xúc với lối diễn xuất chân thật.

Hôm 24/7, Alienoid dẫn đầu phòng vé Hàn, vượt bom tấn hoạt hình Minions: The Rise Of Gru ra mắt cùng thời điểm. Trên trang IMDb, tác phẩm được chấm 6.9/10 trên tổng số 217 lượt bình chọn.

Anh Phương