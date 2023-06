'Agency' - tranh đấu chốn công sở

Go Ah In (Lee Bo Young đóng) vật lộn bảo vệ tiếng nói khi trở thành lãnh đạo nữ đầu tiên của tập đoàn quảng cáo lớn, trong "Agency".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer phim 'Agency' Trailer "Agency" - phim do Lee Chang Min đạo diễn, Song Soo Han viết kịch bản. Video: FPT Play

Series dài 16 tập, nói về Go Ah In, người phụ nữ xuất thân nghèo khó, bị mẹ bỏ rơi lúc nhỏ, phải nương tựa người dì. Vì không có tiền, cô từ bỏ cơ hội nhập học trường hàng đầu Hàn Quốc, nhận học bổng toàn phần ở một trường ngoài Seoul. Dù luôn bị coi thường bằng cấp, Go Ah In từng bước chứng minh năng lực. Cô thi đỗ điểm tuyệt đối kỳ thi tuyển dụng ở tập đoàn lớn, dần đi từ vị trí copywriter (người viết nội dung quảng cáo) vươn lên làm quản lý sáng tạo. Sau 20 năm cống hiến, cô cuối cùng chiến thắng đối thủ không đội trời chung, trở thành nữ giám đốc đầu tiên của công ty.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng phát hiện việc mình được thăng chức chỉ là vở kịch do nhóm lãnh đạo dàn dựng, với mục đích biến cô thành kẻ bù nhìn, công cụ làm đẹp hình ảnh của tập đoàn. Khi biết mình chỉ có một năm được giữ vị trí giám đốc sáng tạo, Go Ah In tìm nhiều cách lật ngược thế cờ.

Lee Bo Young (44 tuổi) được khen trẻ trung khi đóng vai Go Ah In. Ảnh: JTBC

Tác phẩm chiếu ở Hàn Quốc đầu năm, đạt rating kỷ lục 12%. Khi lên sóng Netflix tháng 6, Agency luôn nằm trong top phim thịnh hành ở nhiều quốc gia. Series ghi điểm khi tái hiện không khí làm việc hối hả, cạnh tranh trong môi trường ngành quảng cáo, đồng thời thu hút nhờ chuỗi tình tiết đấu đá gay cấn nơi công sở. Các nhân vật cấp cao trong tập đoàn không ngấm ngầm cạnh tranh mà công khai lôi kéo bè phái, tuyên chiến với đối thủ. Go Ah In và giám đốc Choi Chang Su (Jo Sung Ha đóng) tìm mọi cách hất cẳng đối phương bằng việc tranh giành các dự án lớn, câu kết với các nhân vật tai to mặt lớn.

Phim truyền tải thông điệp về tình trạng bất bình đẳng giới vốn là vấn nạn trong xã hội Hàn. Hình mẫu trung tâm là các nhân vật nữ, cố gắng khẳng định bản thân trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Để trở thành nữ giám đốc tháo vát, thông minh, Go Ah In làm việc đến kiệt sức, đối mặt nhiều vấn đề về sức khỏe, tâm lý. Kang Han Na (Son Na Eun đóng) là con gái chủ tịch, luôn phải tìm cách thể hiện bản thân để không lép vế trước anh trai - cháu đích tôn của dòng họ. Nhân viên copywriter Jo Eun Jung (Jeon Hye Jin đóng) đau đầu khi phải cân bằng giữa công việc và gia đình.

Giống đa số phim truyền hình Hàn Quốc, series đề cập việc khoảng cách phân hóa giàu nghèo ngày càng nới rộng ở nước này, qua hình ảnh gia đình tài phiệt của Kang Han Na. Các nhân vật tận hưởng cuộc sống sang chảnh, cơm bưng nước rót, ngấm ngầm gọi các nhân viên cấp dưới là "nô bộc". Đan xen mạch truyện chính, chuyện tình giữa tiểu thư Han Na và chàng thư ký, những mâu thuẫn giữa cô và đám bạn nhà giàu tạo nét hài hước.

Trích đoạn phim 'Agency' Kang Han Na (Son Na Eun đóng) trong phim. Video: Netflix

Nói về lĩnh vực truyền thông, tiếp thị đang được nhiều người trẻ quan tâm, Agency có nhiều câu thoại khiến người trong nghề tâm đắc, chia sẻ trên mạng xã hội, chẳng hạn: "Tan làm ở một công ty bình thường là thế nào nhỉ. Trước khi chết, mình phải thử làm khách hàng một lần", "Bỏ trạng từ, tính từ đi, nói danh từ, tân ngữ thôi" hay "Quảng cáo cũng giống như một bức thư tình gửi đến ai đó. Nhưng viết nhiều thư cũng chẳng để làm gì, trong khi chẳng biết thư gửi cho ai". Ngoài ra, biên kịch phơi bày nhiều góc tối trong ngành như các chiêu trò bớt xén của khách hàng, biển thủ công quỹ.

Ngoài nội dung gay cấn, phim ghi điểm phần nhìn, qua tạo hình, phong cách thời trang của nữ chính. Nhân vật Go Ah In xây dựng hình ảnh lịch lãm với blazer, quần tây, sơ mi gam màu trung tính như trắng, xám, be. Cô kết hợp nhiều túi xách Hermes, Tom Ford, Saint Lauren cùng trang sức của Dior, Cartier. Nữ phụ Kang Han Na làm mới phong cách công sở với các mẫu váy phồng, sơ mi bèo nhún, phụ kiện ngọt ngào.

Hà Thu