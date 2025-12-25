"96 phút sinh tử" (96 Minutes) là phim hành động đầu tiên của điện ảnh Đài Loan lấy bối cảnh vụ khủng bố trên đường sắt cao tốc.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Phim do Hồng Tử Huyên đạo diễn, đặt hành khách vào vụ khủng bố trên tàu cao tốc, nơi mỗi quyết định gắn với sinh mạng của hàng trăm người. Chuyện xoay quanh Tống Khang Nhân (Lâm Bách Hoành) - cựu chuyên gia gỡ bom rời ngành sau một vụ nổ kép khiến hàng loạt người thiệt mạng.

Trong ngày tưởng niệm nạn nhân, anh đi tàu cao tốc cùng mẹ và vợ Huỳnh Hân (Tống Vân Hoa) đến Cao Hùng thì nhận được tin cảnh báo từ cấp trên cũ Lý Kiệt ( Lý Lý Nhân): có bom trên tàu, và những kẻ đánh bom yêu cầu lật lại sự thật của vụ án năm xưa. Đoàn tàu không được dừng, số phận tất cả hành khách phụ thuộc vào quyết định của nhóm ba người.

'96 phút sinh tử' - sai một ly đi một dặm Trailer "96 phút sinh tử", ra rạp từ ngày 5/12. Video: CGV

Điểm nhấn của kịch bản nằm ở việc khắc họa xung đột đạo đức: muốn cứu sống số đông phải chấp nhận đánh đổi. Nhân vật chính liên tục bị kéo vào một vòng xoáy lựa chọn giữa quá khứ sai lầm, an toàn của người thân. Cách dựng đan xen hiện tại - quá khứ giúp người xem hiểu rõ lý do anh luôn căng thẳng, từ đó tạo chiều sâu tâm lý thay vì chỉ thuần hành động.

Phim được thiết kế theo cấu trúc bám sát thời gian thực. Thời lượng chiếu là 118 phút nhưng phần lớn dành cho giai đoạn đếm ngược 96 phút trên tàu. Nhờ vậy, nhịp kể hai hồi đầu hiếm khi chùng xuống. Âm thanh đóng vai trò quan trọng trong việc giữ tiết tấu. Tiếng tàu chạy, báo động và đồng hồ đếm ngược xen kẽ liên tục, mang lại cảm giác áp lực mà không cần lạm dụng hiệu ứng lớn. Nhạc nền tăng dần ở các đoạn truy đuổi để tạo độ căng đều, đúng tinh thần một chuyến tàu không thể dừng lại.

Từ trái qua: Lâm Bách Hoành vai Tống Khang Nhân và cấp trên cũ Lý Kiệt vai Lý Lý Nhân. Ảnh: CGV

Đạo diễn Hồng Tử Huyên cho biết êkíp dựng cả một toa tàu cao tốc giả lập bằng nhiều khoang ghép nối - dạng trường quay hiếm thấy trong điện ảnh Đài Loan vì yêu cầu kỹ thuật cao. Thay vì dùng phông xanh, đoàn phim sử dụng hệ thống màn hình LED và công nghệ AI mô phỏng chuyển động bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng phản chiếu và độ rung vì thế tự nhiên hơn, làm nổi bật hiệu ứng "thời gian tuyến tính" của câu chuyện.

Một trong những thử thách lớn nhất của đoàn làm phim là phân đoạn đánh nhau kéo dài gần ba phút trong không gian chật hẹp của toa tàu. Lâm Bách Hoành cùng bạn diễn phải tập luyện liên tục suốt ba tháng để thuộc toàn bộ chuyển động, vì cảnh quay hạn chế việc cắt ghép. Hệ thống bảo hộ giúp diễn viên không gặp chấn thương. Êkíp xem đây là phân đoạn tốn sức nhất, thể hiện rõ nhất tinh thần bộ phim.

Lâm Bách Hoành thoát khỏi hình tượng nhẹ nhàng để hóa thân người đàn ông mang nhiều vết thương tinh thần. Anh thể hiện rõ sự giằng xé giữa bản năng nghề nghiệp và nỗi sợ lặp lại sai lầm. Trang SCMP đánh giá cao chiều sâu cảm xúc của anh, dù cho rằng kịch bản đôi lúc hơi nặng tâm lý khi dồn nhân vật vào chuỗi tình huống cực đoan.

Cảnh Huỳnh Hân (Tống Vân Hoa) và Tống Khang Nhân (Lâm Bách Hoành) nhận được tin cảnh báo. Ảnh: CGV

Tại buổi giao lưu ở TP HCM đầu tháng 12, Lâm Bách Hoành và Lý Lý Nhân đều cho biết họ ấn tượng với kịch bản, muốn dùng diễn xuất để khai thác tầng cảm xúc ẩn dưới những phân cảnh hành động. Lâm Bách Hoành nói xúc động khi xem bản phim hoàn chỉnh vì nhân vật phải liên tục đưa ra lựa chọn trong trạng thái ám ảnh bởi quá khứ. Với Lý Lý Nhân, tác phẩm cho thấy hậu quả từ các quyết định, qua đó phản ánh mặt trái của quyền lực.

Về thành tích, theo Box Office Taiwan 96 phút sinh tử đã đạt hơn 2,06 tỷ Đài tệ tại thị trường nội địa, trở thành phim Đài Loan ăn khách nhất năm. Tác phẩm được chọn chiếu khai mạc Liên hoan phim Đài Bắc 2025 và tranh giải tại Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon (Hàn Quốc). Sau đó, phim được bán cho nhiều thị trường châu Á, gồm Trung Quốc đại lục, Singapore, Malaysia và Việt Nam.

Dù thành công về thương mại, phim nhận ý kiến trái chiều. Taipei Times cho rằng một số phân đoạn đối thoại bị lê thê như diễn thuyết, khiến nhịp phim chậm lại ở hồi cuối. Ngoài ra, vài tuyến nhân vật phụ chưa được khai thác trọn vẹn, xuất hiện chủ yếu để nhấn nhá cảm xúc thay vì có đóng góp vào mạch truyện.

Trần Cường