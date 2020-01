Phim về thảm họa cúm được người Hàn quan tâm

"The flu" - phim về bệnh cúm gia cầm của Hàn Quốc năm 2013 - được nhiều người tìm kiếm giữa bối cảnh dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát.

Một tuần nay, trên Hancinema và các website phim lớn tại Hàn, lượng truy cập phim The flu (Đại dịch cúm) tăng cao. Theo Pann, dự án điện ảnh từng gây sốt Hàn Quốc bảy năm trước được quan tâm trở lại nhờ nội dung thực tế, có phần tương đồng đại dịch viêm phổi do virus Corona mới (nCoV) gây ra, khiến nhiều người dân Vũ Hán (Trung Quốc) tử vong.

* Trailer phim "The flu"

Trailer phim "The Flu" Video: CJ Entertainment.

Trên các diễn đàn, khán giả đánh giá The flu là siêu phẩm vì mạnh dạn khai thác thảm họa cúm từng khiến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ điêu đứng. Khán giả viết: "Phim khai thác chân thực sự lây lan và hậu quả khủng khiếp của cúm gia cầm H5N1 ở ngoại ô Seoul", "Đạo diễn Kim Sung Soo có cách kể chuyện logic, khiến người xem ám ảnh", "H5N1 thật đáng sợ, khiến tôi liên tưởng đến virus Corona đang hoành hành ở Vũ Hán. Mong đại dịch này nhanh qua"...

Người dân vùng ngoại ô Seoul phải đeo khẩu trang để chống chọi virus cúm gia cầm lây lan qua đường hô hấp. Ảnh: CJ.

Phim bắt đầu với một nhóm dân nhập cư bất hợp pháp đến Hàn Quốc trên chiếc container chở hàng, trong đó có một người nhiễm virus cúm gia cầm H5N1. Chiếc xe gặp nạn ở ngoại ô Bundang (Seoul), từ một người bệnh, virus nhanh chóng phát tán khắp khu vực qua đường hô hấp, khiến người bệnh chết trong đau đớn sau 36 giờ phơi nhiễm.

Giữa bối cảnh dịch bệnh lây lan nhanh và loạt hệ lụy đi kèm, chính phủ lập tức cách ly toàn bộ cư dân Bundang. Cảnh người bị cách ly nổi loạn, tìm cách thoát khỏi trại tập trung dẫn đến hỗn loạn, giẫm đạp nhau không khác những thây ma. Bác sĩ Kim In Hae (Soo Ae đóng) phải chạy đua với thời gian để nghiên cứu vắcxin chữa bệnh cho con gái và người dân. Tiếp sức và hỗ trợ cô là nhân viên cứu hộ Kang Ji Goo (Jang Hyuk).

Mượn đề tài thảm họa, đạo diễn Kim Sung Soo muốn phơi bày sự tàn ác của một bộ phận công quyền. Họ sẵn sàng "xóa sổ" một vùng quê đang đau khổ vì đại dịch bằng cách chôn sống, hỏa thiêu những người bị cúm. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Hàn Quốc (Cha In Pyo đóng) không bỏ mặc người dân, miệt mài tìm kiếm giải pháp giảm thiểu thương vong.

Diễn xuất của tài tử Jang Hyuk và Soo Ae được khán giả khen ngợi. Ảnh: CJ.

Bên cạnh The flu, người Hàn tìm xem Pandemic: How to prevent an outbreak - phim tài liệu nói về các đại dịch cúm gây ám ảnh thế giới - của Netflix. Trên Naver, khán giả cảm động với nhiệt huyết của các bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus và nỗ lực ngăn chặn đại dịch lây lan.

Thanh An