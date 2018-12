Phim về Tarzan và người khổng lồ thua 'cá Dory' ở phòng vé Mỹ

'The Legend of Tarzan' - bom tấn giàu chất hiện đại về chúa tể rừng xanh / 'Finding Dory' là hoạt hình mở màn ăn khách nhất mọi thời đại

Tuần qua ở Bắc Mỹ có ba tác phẩm đáng chú ý ra mắt là The Legend of Tarzan, The BFG và The Purge: Election Year. Cả ba đều không ăn khách bằng hoạt hình Finding Dory.

Phim mới về Tarzan trông chờ vào doanh thu ở thị trường ngoài Bắc Mỹ.

The Legend of Tarzan là phim mới về người rừng Tarzan huyền thoại. Tác phẩm chỉ đạt 38,1 triệu USD sau ba ngày chiếu, đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng và kém 3,8 triệu USD so với quán quân Finding Dory. Dù vượt qua kỳ vọng của giới quan sát, con số mở màn này vẫn thấp so với 180 triệu USD ngân sách. Phim không gây sốt với khán giả bởi trước đó, giới phê bình dành ít lời khen cho tác phẩm của đạo diễn David Yates. Trên CinemaScore, phim chỉ đạt thang điểm A-. Hãng Warner Bros. đang trông chờ vào doanh thu của tác phẩm ở thị trường thế giới.

Trong khi đó, bom tấn BFG của đạo diễn Steven Spielberg mở màn chỉ đạt 19,6 triệu USD. BFG là tác phẩm giả tưởng của Disney chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên được yêu thích của nhà văn Roald Dahl. Câu chuyện về người khổng lồ thân thiện có tài tử vừa giành giải Oscar 2016 - Mark Rylance - đóng chính. Hồi chiếu không tranh giải ở Cannes, phim được giới phê bình nhận định là tác phẩm "đủ vị" nhưng không xuất sắc của đạo diễn E.T.

Khán giả Mỹ không nhiệt tình xem "Người khổng lồ thân thiện" của Steven Spielberg.

Ăn khách hơn BFG, The Purge: Election Year thu về 30,9 triệu USD. Đây là phần ba của bộ phim kinh dị ăn khách ra mắt lần đầu từ năm 2013. Con số doanh thu mở màn cho thấy tín hiệu khả quan cho tác phẩm phần tiếp có ngân sách hơn 100 triệu USD.

Đứng đầu bảng xếp hạng - Finding Dory - đạt 41,9 triệu USD ở tuần thứ ba. Sau 17 ngày chiếu, doanh thu nội địa của phim là 372,3 triệu USD. Cộng thêm 166 triệu USD từ thị trường thế giới, phim về nàng cá đãng trí hiện vượt mốc 538 triệu USD toàn cầu. Hoạt hình của Ellen DeGeneres nhiều khả năng trở thành tác phẩm thứ tư của hãng Disney vượt mốc 900 triệu USD trong năm nay.

"Finding Dory" giữ vững vị trí quán quân sau ba tuần chiếu.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Finding Dory - Buena Vista - 41,9 triệu USD

2. The Legend of Tarzan - Warner Bros. - 38,1 triệu USD

3. The Purge: Election Year - Universal - 30,8 triệu USD

4. The BFG - Buena Vista - 19,5 triệu USD

5. Independence Day: Resurgence - Fox - 16,5 triệu USD

6. Central Intelligence - Warner Bros. - 12,3 triệu USD

7. The Shallows - Sony - 9 triệu USD

8. Free State of Jones - STX Entertainment - 4,1 triệu USD

9. The Conjuring 2 - Warner Bros. - 3,8 triệu USD

10. Now You See Me 2 - LionsGate - 2,9 triệu USD

Vũ Văn Việt