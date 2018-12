Phim trường nổi tiếng Hollywood tan hoang sau cháy rừng ở California

Nhà 60 triệu USD của Kim Kardashian trong khu vực cháy / Kim Kardashian thuê đội cứu hỏa cứu dinh thự 60 triệu USD

USA Today cho biết cuối tuần trước, Sara Horner - chủ tịch quỹ phi lợi nhuận Santa Monica Mountains - tuyên bố thành lập dự án "The Paramount Project" nhằm phục hồi khu vực phim trường đã bị đám cháy Woolsey phá hủy. Phim trường ở phía nam Agoura Hills của Los Angeles, thuộc dãy núi Santa Monica. Khu vực này gồm nhiều dãy nhà, nhưng chỉ có một nhà ga cùng một nhà thờ được xây dựng cho bộ phim Westworld (chiếu trên HBO) còn lại sau đám cháy.

"Nơi đây đại diện cho lịch sử ngành điện ảnh Los Angeles. Và môi trường tự nhiên ở đây là một trong những khu vực đa dạng sinh học quan trọng nhất trên hành tinh", Sara Horner nói.

Nhà thờ màu trắng là một trong hai hạng mục còn sót lại trên trường quay Western Town, sau cháy rừng ở California.

Hãng phim Paramount Pictures đã mua trang trại rộng hơn 1.000 hecta vào năm 1927. Từ năm 1957 đến 1980, nơi này trải qua nhiều lần thay đổi chủ nhưng vẫn dành để phục vụ quay phim. Năm 1980, Dịch vụ Vườn Quốc Gia Mỹ đã mua lại một phần cơ ngơi ban đầu của hãng Paramount. Hiện trang trại rộng gần 310 hecta. Hơn 300 bộ phim, chương trình truyền hình và hàng loạt video quảng cáo đã được bấm máy ở đây.

Trường quay Western Town bên trong Paramount Ranch được xây dựng vào thập niên 1950 để phục vụ những chương trình truyền hình như The Cisco Kid. Đây cũng là nơi quay những show như Gunsmoke, The X-Files, The Dukes of Hazzard, The Mentalist, Weeds, Dr.Quinn, Medicine Woman và Quickdraw của Hulu. Gần đây, nó là nơi quay phim truyền hình Westworld của HBO.

Paramount Ranch từng được sử dụng làm bối cảnh một số phim điện ảnh như The Maid of Salem (1937), Ebb Tide (1937), Wells Fargo (1937), The Adventures of Marco Polo (1938)... Một phần của phim The Lake House (2006), có sự tham gia của Sandra Bullock, cũng được quay tại trang trại này.

Hình ảnh trường quay sau đám cháy. Ảnh: UsaToday.

Trong suốt ba thập kỷ qua, Randy Haberkamp - giám đốc quản lý những chương trình bảo tồn và xây dựng tại Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - đã lựa chọn Paramount Ranch làm nơi chiếu phim mùa hè với những bộ phim câm. Với tên gọi Silents Under the Stars (Im lặng dưới những vì sao), hoạt động này diễn ra suôn sẻ suốt 31 năm cho tới trước đám cháy. Haberkamp cho rằng việc chiếu phim ở đây là một cách độc đáo để giới thiệu điện ảnh cho giới trẻ khi ông thấy nhiều gia đình đến tham quan. Ông nói thêm: "Đây là nơi mà mọi người có thể đem theo chó và ngựa để tận hưởng những bộ phim cũ và trông thấy chính những điều tương tự - nhành cây, con ngựa và chú chó - như trong phim".

Không chỉ West Town, nhiều hạng mục khác gắn với lịch sử Hollywood bị phá hủy. Ngày 12/11, New York Post cho biết ngọn lửa đã nuốt chửng khu vực trường quay của phim truyền hình M*A*S*H ở Công viên Quốc gia Malibu Creek. Khu vực trang trại Peter Strauss, nơi những nghệ sĩ nổi tiếng của bang như Johnny Cash hay Willie Nelson biểu diễn vào những năm 1950, cũng đã bị thiêu rụi, theo Hollywoodreporter.

Cari Beauchamp, một nhà nghiên cứu lịch sử Hollywood, chia sẻ trên Hollywoodreporter: "Tôi không lo lắng về mặt du lịch, người ta rồi cũng sẽ quay lại đây thôi. Nhưng cây cối và các loài sinh vật ở đây đều đã mất đi và không thể thay thế được nữa".

Nhà sao Hollywood bị cháy Nhiều nhà sao Hollywood bị thiêu rụi.

Gần đây, bang California (Mỹ) đối mặt ba đám cháy rừng liên tiếp. Đám cháy Camp bùng phát tại thị trấn Paradise hôm 8/11, khiến 77 người thiệt mạng và hơn 1.200 người mất tích, thiêu rụi 60.500 hecta rừng. Ngoài ra, đám cháy Woolsey ở khu vực miền Nam đã thiêu rụi 39.660 hecta rừng, khiến ít nhất ba người thiệt mạng. Đám cháy Hill bùng phát gần đám cháy Woolsey, lan trên diện tích hơn 1.800 hecta. Hiện đám cháy Camp và Woolsey vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Nhiều nhà triệu đô của sao Hollywood như Miley Cyrus, Gerard Butler, Kim Kardashian... hóa tro sau vụ cháy.

Sơn Thủy