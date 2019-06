Phim quái vật đại chiến của Hollywood được đầu tư 200 triệu USD

"Godzilla: King of the Monsters" tập trung vào màn đối đầu của Godzilla dài 119m, nặng 99.000 tấn và con rồng ba đầu Ghidorah 158m, nặng 141.000 tấn.

Godzilla: King of the Monsters (tên tiếng Việt: Chúa tể Godzilla) là dự án thứ ba, sau Godzilla (2014) và Kong: Skull Island (2017), thuộc vũ trụ điện ảnh quái vật MonsterVerse của hãng Warner Bros. Tiếp nối sự kiện từ phần phim đầu tiên 5 năm trước, loài người bắt đầu cảm nhận được sự đe dọa khi chứng kiến sức mạnh tàn phá của những sinh vật cổ đại khổng lồ được mệnh danh là Titan.

Cùng lúc đó, một tổ chức bí ẩn đã giải phóng hàng loạt quái vật trên khắp thế giới, trong đó có rồng ba đầu Ghidorah huyền thoại. Chúng biến trái đất thành đại chiến trường với sức mạnh vô song của mình trước sự bất lực và tuyệt vọng của loài người. Hy vọng duy nhất của nhân loại lúc này là Godzilla - loài sinh vật hùng mạnh, đấng cứu thế, vị thần bảo vệ con người khỏi những siêu thú khổng lồ khác.

Godzilla đối đầu Ghidora là trận đại chiến giữa các quái vật.

Nằm ở trung tâm của chuyện phim là màn đối đầu của cặp kỳ phùng địch thủ Godzilla và Ghidorah - hai Titan huyền thoại có sức tàn phá khủng khiếp nhất. Đó là cuộc chiến giữa một con thằn lằn dài 119m, nặng 99.000 tấn, mang trong mình lò hạt nhân di động với một con rồng ba đầu cao 158m, nặng 141.000 tấn và có khả năng phóng ra cơn bão sấm sét.

Đạo diễn Michael Dougherty còn khéo léo kết hợp yếu tố hiện đại với các chi tiết mang tính thần thoại về nguồn gốc của các quái vật cổ xưa. Godzilla: King of the Monsters giống như một lời cảnh tỉnh về thực trạng tàn phá thiên nhiên của con người. Nếu loài người không học cách chung sống hòa bình với tự nhiên, các Titan - chủ nhân đúng nghĩa của trái đất, sẽ trừng trị và đưa nhân loại trở về với thời kỳ hoang sơ hàng triệu năm về trước.

Godzilla - chúa tế của các loài quái vật sẽ là cứu tinh của nhân loại.

Với kinh phí 200 triệu USD, các nhà sản xuất Chúa tể Godzilla chi nhiều cho phần kỹ xảo để đạt hiệu quả mãn nhãn nhất. Đó là những góc quay cận chiến cảnh hai quái thú đối đầu hay cảnh các Titan trỗi dậy từ lòng biển sâu như một vị thần. Âm thanh được đầu tư công phu là một điểm cộng nữa của phim. Tiếng gào thét của các Titan hòa lẫn với âm thanh giao chiến hỗn loạn được hòa trộn trên nhạc nền mang âm hưởng hùng tráng của xứ sở Mặt trời mọc.

Chương Tử Di trong vai nhà nghiên cứu thần thoại gốc Hoa.

Chúa tể Godzilla còn đánh dấu màn tái xuất Hollywood của Chương Tử Di sau thời gian "ở ẩn" để tập trung chăm sóc gia đình và con gái 3 tuổi. Ở tuổi 40, người đẹp họ Chương vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Sự góp mặt của Chương Tử Di trong hai vai diễn - tiến sĩ Illene Chen và tiến sĩ Ling, sẽ làm dày dặn thêm văn hóa phương Đông bên cạnh sự hiện diện của các loài quái vật bước ra từ thần thoại.

Tác phẩm còn tập hợp dàn sao nổi tiếng gồm Millie Bobby Brown (Stranger Things), Kyle Chandler (Super 8, Argo), Vera Farmiga (The Departed, The Conjuring), Sally Hawkins (The Shape of Water), Ken Watanabe (Inception, Godzilla).

Hải My