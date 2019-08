Phim mới của Christopher Nolan ra mắt trailer 40 giây

Đoạn phim "Tenet" có hình ảnh gợi nhớ Batman, chưa công bố trực tuyến mà chiếu kèm một số suất "Fast & Furious: Hobbs & Shaw".

Theo Variety, tuần này, khi phần mới loạt Fast & Furious ra mắt, khán giả chú ý đến trailer Tenet phát đầu buổi chiếu. Tác phẩm thuộc thể loại ly kỳ. Nhà làm phim và hãng Warner Bros. không giải thích tại sao chỉ phát trailer ở một số rạp chứ chưa công bố rộng rãi như thường lệ.

John David Washington (trái) và Christopher Nolan. John là con trai tài tử Denzel Washington. Năm ngoái, anh gây chú ý khi đóng chính "BlacKkKlansman". Ảnh: Entertainment Weekly.

Theo Hollywood Reporter, trailer mở đầu với các vết lỗ đạn xuyên tấm kính. Đứng sau kính là nhân vật do John David Washington đóng. "Đã đến lúc có một nhân vật chính (protagonist) mới", thông điệp hiện trên màn hình. Khi người này di chuyển sang phía bên, nhiều vết nứt khác lộ ra. Cảnh này tương đồng lúc Batman nghiên cứu đường đạn đạo trong The Dark Knight (2008, cũng do Nolan đạo diễn).

"Đã đến lúc có một nhiệm vụ mới", một thông điệp mới hiện lên. Sau đó, những người mặc đồ đặc nhiệm xuất hiện, rồi cắt sang một số cảnh hành động ngắn. Cuối cùng là hình ảnh nhân vật của Washington mang mặt nạ oxy và thở chậm rãi.

Lối cắt dựng trong trailer góp phần khiến khán giả tò mò nội dung. Theo ScreenRant, chuyển động của Washington trong các lần di chuyển gần giống nhau, tạo cảm giác anh ở trong vòng lặp thời gian. Ở một cảnh, nhân vật tiến lên nhưng trông có vẻ như đang đi lùi. Logo của phim xuất hiện ngược và dần xoay ngược chiều kim đồng hồ.

Trailer Dunkirk Trailer "Dunkirk" - phim gần nhất của Nolan.

Dự án Tenet được đạo diễn Nolan và hãng Warner Bros. giữ kín thông tin khi sản xuất. Phim quy tụ các diễn viên John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine và Kenneth Branagh nhưng không rõ vai diễn của họ. Trên Indiewire, Pattinson nói anh chỉ được phép đọc kịch bản một lần trong phòng khóa kín.

Christopher Nolan nổi tiếng với những phim có nội dung bất ngờ và đôi khi cấu trúc tình tiết phức tạp. Một số tác phẩm ghi dấu của nhà làm phim Anh là Memento, The Dark Knight, Inception, Interstellar và Dunkirk.

Tenet có kinh phí đến 224 triệu USD, không kém các bom tấn hành động. Phim dự kiến ra mắt ngày 17/7/2020.

Ân Nguyễn