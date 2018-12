Phim kinh dị Hàn Quốc lập kỷ lục ở Việt Nam

Các hãng quốc tế tranh quyền chuyển thể phim kinh dị Hàn / Phim kinh dị của 'Hoàng tử cafe' Gong Yoo lập kỷ lục tại Hàn Quốc

Theo thông tin từ nhà phát hành, Train to Busan cán mốc một triệu USD (tương đương 23 tỷ đồng) sau tuần đầu công chiếu từ 12/8. Đến ngày 21/8, con số này được nâng lên 30 tỷ đồng. Doanh thu này đưa bộ phim của diễn viên Gong Yoo trở thành tác phẩm Hàn Quốc ăn khách nhất ở Việt Nam từ trước tới nay.

Train to Busan ra rạp Việt khi có nhiều đối thủ cạnh tranh như bom tấn Hollywood - Ben-Hur, tác phẩm siêu anh hùng Suicide Squad hay bộ phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể được trình chiếu cùng thời điểm.

Tác phẩm kinh dị Hàn Quốc được xem là hiện tượng lạ khi hút khán giả cả khi đã ra rạp hơn 10 ngày. Thông thường, các phim chỉ có doanh thu cao nhất vào ba ngày đầu công chiếu, sau đó giảm dần. Train to Busan tiếp tục tăng vào tuần tiếp theo.

Dàn diễn viên chính trong phim.

Trước khi "làm mưa, làm gió" tại thị trường Việt Nam, phim liên tiếp tạo ra các kỷ lục ở Hàn Quốc. Tác phẩm kinh dị từng được chiếu tại Liên hoan phim Cannes và nhận được đánh giá tốt.

Tác phẩm của đạo diễn Yeon Sang Ho có sự tham gia của các diễn viên: Gong Yoo, Ma Dong Seok, Jung Yu Mi, Sohee, bé Su An... Phim thu hút người xem nhờ dàn diễn viên thực lực, kịch bản hấp dẫn và giàu tính nhân văn. Tờ Hollywood Reporter đưa tin các hãng phim như 20th Century Fox, Sony Pictures của Mỹ, Canal Plus, France's Gaumont của Pháp muốn mua bản quyền chuyển thể Train to Busan.

"Hoàng tử cafe" Gong Yoo vào vai một ông bố tìm cách cứu con gái trên chuyến tàu đi Busan.

Train to Busan kể về một ông bố cùng con gái bắt chuyến tàu nhanh từ Seoul đi Busan. Nhưng ngay khoảnh khắc chuyến tàu rời ga, những xác sống bất ngờ xuất hiện, tấn công toàn bộ hành khách trên tàu. Hành trình 453 km từ Seoul tới Busan bỗng trở thành cuộc chiến khốc liệt để sinh tồn. (xem trailer: Train to Busan).

Thùy Liên