Phim của Hyun Bin hoãn quay vì nCoV

Đoàn phim "Bargaining" do Hyun Bin đóng chính dự kiến quay ở Jordan song quốc gia này cấm người Hàn Quốc nhập cảnh vì virus corona.

Theo Starnews, đoàn phim dự kiến quay ở Jordan cuối tháng 3 song phải hoãn vì dịch bùng phát ở nước này. Đại diện đơn vị sản xuất Bargaining cho biết đang cân nhắc quay phim ở quốc gia Trung Đông khác hoặc chọn địa điểm ở Hàn Quốc để ghi hình. Phía công ty phát hành cũng tìm phương án giải quyết, với mong muốn không bị ảnh hưởng lịch trình quay. Trước khi có lệnh cấm, một số thành viên đoàn phim đã sang Jordan để chuẩn bị.

Tài tử Hyun Bin. Ảnh: Soompi.

Bargaining được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật xảy ra năm 2007, kể về nỗ lực giải cứu nhóm người Hàn Quốc bị bắt cóc ở Trung Đông. Huyn Bin vào vai nhân viên tình báo cứu con tin.

Hôm 21/2, Hyun Bin gửi thư động viên fan bằng bốn thứ tiếng Hàn, Anh, Trung Nhật, bày tỏ lo lắng vì dịch bệnh, chúc fan bình an. "Nơi bạn đang ở có an toàn hay không?... Như mọi lần chúng ta luôn vượt qua trở ngại bằng cách cổ vũ, động viên nhau, dù thời điểm khó khăn nhất. Tôi hy vọng dịch sớm chấm dứt", anh viết.

Phim của Hyun Bin, Son Ye Jin hút khán giả Hyun Bin trong "Hạ cánh nơi anh" - phim gây sốt đầu năm nay. Video: tvN.

Dịch bệnh khiến làng giải trí Hàn Quốc chao đảo. Theo Sports Chosun, bom tấn Bắt cóc với hai diễn viên chính Ha Jung Woo và Joo Ji Hoon quay tại Morocco cũng có nguy cơ bị hoãn. Phim dựa trên câu chuyện có thật về vụ bắt cóc một nhà ngoại giao ở Lebanon năm 1986. Êkíp sản xuất đã đến Morocco trước, các diễn viên đến vào tháng ba. Dù đất nước này không cấm người Hàn, đoàn phim vẫn theo dõi tình hình dịch sát sao để đảm bảo an toàn cho mọi người. Loạt phim điện ảnh sắp ra mắt cũng dời ngày công chiếu gồm: Time to Hunt (Thời gian săn lùng) của Choi Woo Sik, Call (Cuộc gọi) của Park Shin Hye và phim Vô tội của Shin Hye Sun.

Hàng loạt hoạt động giải trí bị hủy vì dịch bệnh, như lễ trao giải The Fact Music Awards, đêm nhạc SBS Inkigayo Super Concert... Liveshow của nhóm Twice bị hủy trong khi nhiều hoạt động quảng bá album mới của BTS - Map of the soul:7 phải thay đổi cách thức tổ chức để tránh tụ tập đông người.

Hàn Quốc hiện là ổ dịch lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc, với số ca nhiễm là 833. Giới chức nước này cảnh báo dịch bệnh lan rộng nếu chính quyền không ngăn chặn tình trạng lây lan nhanh ở thành phố Daegu. Sáu nước đã cấm nhập cảnh với công dân Hàn.

Như Anh, Thanh An (theo Starnews)