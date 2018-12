Phát hành hồi ký Zidane ở Việt Nam

NXB Hàn mua bản quyền sách về Park Hang-seo

Hồi ký Zinedine Zidane do hai cây bút thể thao nổi tiếng - Patrick Fort và Jean Philippe - chấp bút. Bản tiếng Việt do Nhà xuất bản Văn học và Hanoi Books ấn hành, Nguyễn An Nguyên chuyển ngữ. Trước đó, bản tiếng Anh ra mắt độc giả quốc tế hồi tháng 5.

Sách dày 384 trang, gồm 17 chương, điểm lại những dấu son trong sự nghiệp của Zinedine Zidane. Khi còn là cầu thủ, anh đã cùng đội tuyển quốc gia Pháp vô địch FIFA World Cup (1998) và Euro (2000). Khi làm huấn luyện viên Real Madrid (Tây Ban Nha), anh ba lần đoạt cúp vô địch các câu lạc bộ châu Âu. Người đọc cũng hiểu thêm về Zidane qua những trang viết về tuổi thơ, thuở mới vào nghề, những người tạo sức ảnh hưởng lên chân sút huyền thoại của đội tuyển Pháp.

Cuốn "Hồi ký Zinedine Zidane".

Sách cũng tiết lộ những giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp của Zidane. Anh nhận 14 thẻ đỏ nhưng vẫn được người Pháp tôn sùng. Các fan đánh giá anh là người đàn ông đơn giản, sẵn sàng thể hiện cảm xúc trên sân cỏ. Năm 2006, Zidane giải nghệ sau khi bị đuổi khỏi sân vì húc đầu vào Materazzi trong trận chung kết World Cup. Đằng sau tấm thẻ đỏ của Zidane là câu chuyện gây tranh cãi trong lịch sử bóng đá, khi Zidane tiết lộ Materazzi đã xúc phạm mẹ của anh.

Zidane sinh năm 1972, là cựu đội trưởng tuyển quốc gia Pháp.

Sau khi chuyển sang cương vị huấn luyện viên, Zidane đương đầu với nhiều áp lực. Trong giai đoạn này, anh được đánh giá cao bởi tác phong nói ít, làm nhiều. Tác phẩm hé lộ chuyện hậu trường, những tính toán cân não của các nhà cầm quân. Cuốn sách khép lại với việc Zidane rời bỏ vị trí huấn luyện viên Real Marid hồi cuối tháng 5. Trong khi cổ động viên bóng đá toàn thế giới chờ đợi bước đi tiếp theo, ông chọn cách tạm nghỉ.

Hà Thu