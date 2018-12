Phan Như Thảo sinh con gái

Phan Như Thảo khoe bầu 8 tháng bên chồng đại gia

Phan Như Thảo sinh thường, con gái cô nặng 3,4 kg, tên gọi ở nhà là Bồ Câu. Hiện sức khỏe hai mẹ con ổn định.

Người mẫu cho biết tối ngày 1/11, cô có dấu hiệu đau bụng và được chồng đưa vào bệnh viện. Khoảng 12 tiếng sau đó, người mẫu sinh em bé. Chồng Như Thảo kề cận lúc cô chuyển dạ.

"Tôi đau bụng khủng khiếp nhưng đến khi thấy mặt con, mọi mệt mỏi, lo lắng đều tan biến. Con tôi giống hệt bố nó", Phan Như Thảo chia sẻ.

Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau. Cô từng vào Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, đoạt danh hiệu "Người mẫu triển vọng" 2008. Ngoài nghề người mẫu, cô tham gia nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh. Cuối năm 2011, Như Thảo tạm dừng hoạt động tại Việt Nam để sang Singapore học.

Năm 2013, cô tham gia Asia’s Next Top Model mùa thứ hai. Cuộc thi mang đến cho Như Thảo cơ hội phát triển nghề người mẫu tại các nước châu Á. Phan Như Thảo được đánh giá là người mẫu biết giữ gìn hình ảnh đẹp trước công chúng. Cô luôn cầu tiến và phấn đấu để khẳng định bản thân trong nghề.

Cuối năm 2015, cô đính hôn cùng doanh nhân Đức An - chồng cũ của cựu người mẫu Ngọc Thúy. Một tháng sau, Như Thảo có thai nhưng không may bị sảy, lý do được cho là cô buồn bực khi gia đình phải chịu những bàn tán thị phi. Tháng 3/2016, cô thông báo có tin vui. Từ khi mang thai, cô ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng sức, không đóng phim. Thỉnh thoảng, người đẹp xuất hiện ở một vài sự kiện.

