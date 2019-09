Hà NộiCa sĩ Phạm Thùy Dung thể hiện bài "Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh" cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời trong live concert "Trăng hát", tối 29/9.

Đêm nhạc Trăng hát của Phạm Thùy Dung diễn ra ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Ngoài phần âm nhạc, chương trình gợi nhắc chặng đường sự nghiệp của nữ ca sĩ gốc miền Trung. Cô sinh ra trong gia đình nghèo, có chín người con ở Hà Tĩnh. Bố mất sớm, cuộc sống khó khăn nhưng mẹ luôn tạo điều kiện cho cô theo đuổi nghệ thuật. Nhờ giọng hát ngọt ngào, Thùy Dung đoạt giải Nhất dòng nhạc dân gian, cuộc thi Sao Mai năm 2013.

Trong đêm nhạc, ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc vì được sinh ra ở Hà Tĩnh - nơi nổi tiếng với nhiều làn điệu dân ca ví, giặm. Phạm Thùy Dung hát Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh (nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý) để tri ân quê hương. Ca khúc được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng phối mới, phù hợp với dàn nhạc giao hưởng. Thùy Dung thu hút người nghe với cách hát uyển chuyển, giàu tự sự, kỹ thuật ngân, rung giọng. Tiết mục hùng tráng nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng, tình tứ, khiến khán giả liên tục vỗ tay hưởng ứng.

Phạm Thùy Dung hát nhạc quê hương với dàn giao hưởng Thùy Dung hát bài "Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh" (nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý).

Với Trăng hát, Phạm Thùy Dung còn khoe được chất giọng soprano (nữ cao) qua nhiều thể loại khác. Ở phần mở đầu, cô thể hiện các trích đoạn nhạc kịch nổi tiếng thế giới. Trong không gian cổ kính của Nhà hát Lớn Hà Nội, Phạm Thùy Dung cất giọng lảnh lót, đưa người nghe đắm chìm vào cảm xúc an lành. Thùy Dung kể lúc nhỏ, cô được mẹ đưa đến nhà thờ. Cô nhanh chóng yêu thích những giai điệu thánh ca. Năm tuổi, ca sĩ bắt đầu gia nhập ca đoàn.

Alleluja (trích trong Exsultate, Jubilate, tác giả: Wolfgang Amadeus Mozart ) và Solveig’s Lied (trích trong Peer Gynt, nhạc: Johann Strauss, lời Việt: Phạm Duy) giúp cô khoe được nhiều màu sắc trong giọng hát, từ thủ thỉ, nhẹ nhàng đến cao vút. Một tiết mục thành công khác của Phạm Thùy Dung là Tôi nhìn theo cánh chim bay, được Nguyễn Trung Kiên viết lời Việt từ một ca khúc của ca sĩ, nhạc sĩ opera người Bỉ - Eva Dell’Acqua . Giọng hát Thùy Dung lúc lả lơi, khi dồn dập, gợi mở không gian lớn.

Ca sĩ Phạm Thuỳ Dung. Ảnh: Giang Huy.

Khách mời của chương trình - NSƯT Đăng Dương - song ca với Phạm Thùy Dung các ca khúc Tình ca (Hoàng Việt), Những ánh sao đêm (Phan Huỳnh Điểu), Đất nước tình yêu (Lệ Giang). Giọng hát của hai ca sĩ toát lên vẻ hào sảng qua phần hỗ trợ của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời. Khách mời còn lại - Tùng Dương - thể hiện sắc màu âm nhạc hiện đại qua các ca khúc Độc đạo (Lưu Hà An) và hai bài hát quốc tế - You Raise Me Up (nhạc: Rolf Lovland), The Phantom of the Opera (nhạc: Andrew Lloyd Webber). Chương trình kết thúc sau hai tiếng rưỡi với giai điệu của hai ca khúc Time to Say Goodbye (nhạc: Francesco Sartori), Libiamo ne'lieti calici (trích trong La Traviata, nhạc: Giusepse Verdi), qua phần thể hiện của tam ca Phạm Thùy Dung, Tùng Dương, Đăng Dương.

Bộ ba Đăng Dương, Phạm Thuỳ Dung, Tùng Dương (từ trái sang) kết hợp ăn ý ở cuối chương trình. Ảnh: Giang Huy.

Dưới hàng ghế khán giả, NSND Trung Kiên xúc động khi thưởng thức đêm nhạc. Ông là người dạy Thùy Dung khi cô học bậc cao học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ca sĩ gạo cội nhận xét những ngày đầu, Thùy Dung hát "đầy nhược điểm, lên cao không tốt". Tuy nhiên, ông đánh giá cao nỗ lực, sự chăm chỉ của nữ ca sĩ. "Hiện tại, giọng hát Thùy Dung tròn trịa, trưởng thành cả về âm sắc và nội lực. Tôi đặc biệt thích em thể hiện các trích đoạn nhạc kịch kinh điển", NSND Trung Kiên nói.

Điểm nhấn trong đêm nhạc là sự phối hợp ăn ý giữa ca sĩ và Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Pháp - Olivier Ochanine. Từng động tác kéo đàn, ngừng chơi của các nhạc công nhanh gọn, đều tăm tắp theo chỉ đạo của nhạc trưởng. Thùy Dung phải tập với pianist một tháng trước khi khớp bài với dàn nhạc trong năm ngày. Các vũ công đều diện tông màu trắng, đồng màu với sân khấu. Phạm Thùy Dung diện nhiều váy dạ hội đẹp do Chung Thanh Phong thiết kế, tạo hiệu ứng tốt về mặt hình ảnh. Sau đêm nhạc, cô dự định phát hành CD nhạc cổ điển.

Phạm Thùy Dung sinh năm 1989 ở Hà Tĩnh. Cô đoạt á quân dòng nhạc dân gian của Sao Mai 2013, đồng thời là gương mặt được yêu thích nhất năm đó. Sau cuộc thi, Thùy Dung theo đuổi dòng nhạc thính phòng theo lời khuyên của NSND Quốc Hưng - người dìu dắt cô ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Mỗi năm, cô dành vài tháng sang Nga học hỏi nữ nghệ sĩ Lyubov Kazarnovskaya. Ca sĩ mong muốn mang nhạc thính phòng đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Hồi tháng 6, cô ra mắt MV Tôi nhìn theo cánh chim bay.

Hà Thu