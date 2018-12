Năm 2010, Phạm Hương bắt đầu được công chúng biết tới khi đi thi Vietnam's Next Top Model. Lúc này, cô có nước da ngăm đen, gương mặt to, gu mặc đơn giản. Năm 2011, tại cuộc thi F-idol, người đẹp Hải Phòng được trao danh hiệu "Thần tượng Thời trang". Dù chăm chút đến diện mạo, Phạm Hương vẫn chưa gây được nhiều chú ý bởi mái tóc xoăn khiến nhan sắc cô bị già so với tuổi, gu mặc chưa định hình. Cô nhiều lần mắc lỗi chọn vòng cổ và kiểu tóc không phù hợp với trang phục.