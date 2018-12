Hôm 9/5, trang Therichest đưa thông tin về Top 10 diễn viên được trả lương cao nhất hiện nay, xét từ giữa năm 2015 đến giữa năm nay. Phạm Băng Băng là ngôi sao châu Á duy nhất có tên trong danh sách. Năm nay, "nàng Kim Tỏa" tham gia vào hai dự án phim lớn - The Moon and the Sun và I Am Not Madame Bovary. Mức thù lao cô được nhận là 20 triệu USD. Phạm Băng Băng đứng thứ bảy trong Top 10.