Matthew Perry, 49 tuổi, đóng Chandler Bing - một giám đốc phân tích thống kê trong series Friends. Tài tử sau đó tham gia các phim điện ảnh như 17 Again, Go On, The Odd Couple... Matthew Perry từng hẹn hò nhiều minh tinh như Julia Roberts, Lauren Graham hay Lizzy Caplan nhưng chưa kết hôn.