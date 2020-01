'Parasite' thắng giải tiền Oscar

"Parasite" là phim không nói tiếng Anh đầu tiên thắng hạng mục cao nhất ở SAG Awards - giải quan trọng trước Oscar.

Ở lễ trao giải ngày 20/1 (giờ Hà Nội), tác phẩm Hàn Quốc thắng "Dàn diễn viên xuất sắc" - hạng mục cao nhất ở sự kiện vốn không có giải "Phim xuất sắc". "Đêm nay rất quan trọng vì các diễn viên Parasite được công nhận bởi các đồng nghiệp - giành giải tập thể xuất sắc năm qua", đạo diễn Bong Joon-ho chia sẻ trên sân khấu.

Sao "Parasite" ăn mừng sau sự kiện. Phim đang có sáu đề cử Oscar, với cơ hội lớn nhất ở giải phim quốc tế. Ảnh: AFP.

Từ khi thắng Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes 2019, Parasite liên tiếp gặt hái các giải thưởng và nổi trội trên đường đua Oscar 2020. Chiến thắng ở SAG Awards giúp tác phẩm nâng cao triển vọng ở mùa Oscar sắp tới. 10 năm qua, giải quan trọng nhất ở hai sự kiện trùng nhau bốn lần.

Sau khi đăng quang ở Quả Cầu Vàng, Joaquin Phoenix (Joker) tiếp tục thắng nam chính ở SAG Awards. Trên sân khấu, anh khen các ứng viên khác và tri ân Heath Ledger - tài tử quá cố từng giành Oscar với vai Joker (trong phim The Dark Knight). Còn Renee Zellweger đoạt nữ chính với Judy, cùng cố vị trí ứng viên hàng đầu ở Oscar. Hai giải diễn xuất điện ảnh còn lại cũng giống kết quả Quả Cầu Vàng, gọi tên Brad Pitt (nam phụ, Once Upon a Time in Hollywood) và Laura Dern (nữ phụ, Marriage Story).

Joaquin Phoenix ở SAG Awards. Ảnh: AFP.

Ở mảng truyền hình, hai giải quan trọng nhất thuộc về The Crown (series chính kịch) và The Marvelous Mrs. Maisel (series hài kịch). Game of Thrones - series được quan tâm năm qua - giành giải nam diễn viên trong series chính kịch (Peter Dinklage) và dàn diễn viên đóng thế.

Theo Variety, Robert De Niro có bài phát biểu gây chú ý nhất sự kiện khi nhận giải thành tựu trọn đời. Vốn phản đối Tổng thống Trump quyết liệt vài năm qua, tài tử bày tỏ: "Là một công dân, tôi có quyền như bất kỳ ai để lên tiếng. Và nếu có tiếng nói lớn hơn người khác do vị trí của mình (một siêu sao), tôi sẽ dùng nó khi thấy sự lạm dụng quyền lực có chủ đích". Phát biểu này được cho là hướng đến việc Trump đang đứng trước phiên tòa với hai cáo buộc lạm quyền và cản trở Quốc hội.

Screen Actors Guild Awards (tức SAG Awards) là giải thường niên của Hiệp hội Diễn viên Mỹ. Sự kiện lần 26 diễn ra ở Los Angeles (Mỹ), với chương trình dài khoảng hai giờ.

Ân Nguyễn