'Parasite' của Hàn Quốc tranh giải Oscar 2020

"Parasite" (đạo diễn Bong Joon-ho) đại diện Hàn Quốc ở hạng mục phim nước ngoài tại Oscar 2020.

Hội đồng tuyển chọn - đứng đầu là Kim Young-Jin, giám đốc phụ trách chương trình của Liên hoan phim Quốc tế Jeonju (Hàn Quốc) - chọn Parasite (Ký sinh trùng) trong danh sách tám phim ứng viên.

Báo Âu Mỹ nhận định tác phẩm có thể giúp Hàn Quốc đạt thành tích cao ở Oscar. Dù điện ảnh Hàn có không ít giải thưởng vài năm qua, họ chưa từng vào top 5 ở giải Oscar "Phim nước ngoài xuất sắc" (trước đây gọi là giải "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc").

Parasite (Ký sinh trùng) Trailer "Parasite".

Parasite do Bong Joon-ho đạo diễn, xoay quanh âm mưu của một gia đình nghèo làm công cho gia chủ giàu có ở Seoul (Hàn Quốc). Tác phẩm đoạt giải Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes (Pháp) và được tán dương về câu chuyện, diễn xuất, thông điệp xã hội. Phim thu 71,3 triệu USD toàn cầu, đồng thời thành hiện tượng phòng vé ở Hàn Quốc, Việt Nam.

Bong Joon Ho (trái) nhận giải Cành Cọ Vàng từ Alejandro González Iñárritu (trưởng ban giám khảo của LHP Cannes). Ảnh: BBC.

Ở hạng mục Oscar dành cho phim nước ngoài, mỗi nước sẽ chọn một tác phẩm tranh tài. Hiện có mười nước đã gửi phim, gồm Hàn Quốc (Parasite), Algeria (Papicha), Campuchia (In the Life of Music), Estonia (Truth and Justice), Georgia (Shindisi), Đức (System Crasher), Iran (Finding Farideh), Palestine (It Must Be Heaven), Panama (Everybody Changes) và Thụy Sĩ (Wolkenbruch's Wondrous Journey Into the Arms of a Shiksa).

Lễ trao giải Oscar lần 92 diễn ra vào ngày 9/2 ở Los Angeles (California, Mỹ).

Ân Nguyễn