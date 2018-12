Orlando Bloom khiến mạng xã hội dậy sóng khi nude trên biển

Vợ cũ thân thiết bạn gái mới của Orlando Bloom / Orlando Bloom công khai hôn Katy Perry trên biển

Hôm 3/8, tờ The New York Daily News đăng tải hình ảnh Orlando Bloom không mặc gì, quỳ chèo thuyền đưa Katy Perry đi chơi biển. Diễn viên 39 tuổi tỏ ra thoải mái dù khỏa thân, trong khi Katy Perry mặc bikini.

Ngôi sao của The Pirates of the Caribbean và Katy Perry đang đi nghỉ ở Italy. Cả hai còn bị bắt gặp hôn nhau và thoa kem chống nắng cho người yêu.

Bức ảnh gây sốc của Orlando Bloom. Ảnh: The New York Daily News.

Hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng, khiến nhiều người bàn tán. Những bức ảnh chế được cộng đồng mạng thực hiện, nhạo báng hành động của diễn viên điển trai. Trên trang bìa của tờ Daily Star, hình ảnh nude của Orlando Bloom cũng xuất hiện.

Đại diện của Orlando Bloom không đưa ra bình luận nào.

Katy Perry và Orlando Bloom hẹn hò từ tháng 1 năm nay, sau buổi gặp gỡ tại Lễ trao giải Quả Cầu Vàng.

Minh Anh