Ông Cao Thắng: 'Đông Nhi dành cả thanh xuân yêu tôi'

Kiên GiangÔng Cao Thắng cảm ơn Đông Nhi đã dành 10 năm thanh xuân cho anh, trong hôn lễ bên biển chiều 9/11.

Cô dâu diện váy cưới hai dây, phom dáng xẻ ngực tôn đường cong để đón khách từ 16h. Họ chụp ảnh lưu niệm với phông nền là trời biển. Thời tiết đẹp giúp sự kiện diễn ra suôn sẻ.

Đúng 17h15, hôn lễ diễn ra dưới ánh hoàng hôn. Ông Cao Thắng đứng dưới cổng hoa, chờ cô dâu xuất hiện trong chiếc váy mới cùng các em bé. Anh liên tục rơi nước mắt vì xúc động. "Cảm ơn em đã dành hết thanh xuân của mình cho anh. Anh yêu em", chú rể nói. Đông Nhi ôm chồng chia sẻ. Cô cũng khóc khi nói về 10 năm yêu Ông Cao Thắng. Họ trao nhẫn trên nền ca khúc Can You Feel The Love Tonight, hôn nhau say đắm trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè. Các sao đều rơi nước mắt và vỗ tay liên tục. Khi cô dâu chú rể trao nhẫn, khách mời đồng loạt đứng lên để thể hiện tình cảm. Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa nhận xét: "Hôn lễ diễn ra xúc động, ấm cúng, văn minh".

Đông Nhi, Ông Cao Thắng trao nhẫn cưới Đông Nhi, Ông Cao Thắng trao nhẫn cưới.

Bố Ông Cao Thắng yêu cầu khách mời phạt vì hai con đã để mọi người chờ quá lâu mới chịu đám cưới. Họ bắt đầu hẹn hò từ năm 2009. Năm 2015, Ông Cao Thắng dừng công việc ca hát, thành lập công ty giải trí để hỗ trợ bạn gái, đồng thời trở thành quản lý riêng của cô. 10 năm qua, đôi tình nhân luôn đồng hành trong công việc và cuộc sống.

Ông Cao Thắng đón chờ cô dâu Đông Nhi.

Ngoài giây phút xúc động, đám cưới có nhiều khoảnh khắc vui vẻ. Trong vai trò chủ hôn, Trấn Thành đùa anh từng tán tỉnh Đông Nhi nhưng cô phủ nhận ngay. Màn tung hoa của cô dâu mang lại tiếng cười. Sau vài chục giây lộn xộn, bó hoa cưới được dúi vào tay Ngô Thanh Vân.

Video Đông Nhi tung hoa cưới Màn tung hoa trong đám cưới.

Không gian cưới tràn ngập sắc trắng - xanh với những loài hoa cô dâu yêu thích như baby, cúc... Đông Nhi cho biết cô đã ước mơ về một hôn lễ ngoài trời từ nhiều năm trước. Vì vậy, Ông Cao Thắng quyết tâm chiều vợ, tổ chức đám cưới ở Phú Quốc.

Trước khi thay trang phục và ra nơi làm lễ, Đông Nhi và Ông Cao Thắng có bữa ăn nhẹ lúc 15h30. Cả hai cười đùa vui vẻ và chăm sóc nhau từng chút một.

Đôi vợ chồng đút nhau ăn trước giờ làm lễ. Ảnh: Kim Bánh Trôi Nước.

Cặp sao biết ơn 500 khách mời, trong đó hơn 200 là nghệ sĩ, đã dành hai ngày cuối tuần để chung vui cùng họ. Trấn Thành, Việt Hương, Lệ Quyên, Jun Phạm, Trúc Nhân, Minh Hằng, Khả Ngân, Vũ Cát Tường, Phạm Quỳnh Anh, Khổng Tú Quỳnh, Ái Phương, vợ chồng Tiến Luật, Dương Khắc Linh, Ưng Hoàng Phúc, Đăng Khôi, Khả Như, Diệu Nhi, Nhã Phương, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Chung Thanh Phong, MC Liêu Hà Trinh, Minh Xù, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Châu Đăng Khoa... đều có mặt. Diễn viên Diệu Nhi chia sẻ cô ấn tượng với khâu tổ chức chuyên nghiệp và rất đúng giờ.

Thu Minh, Hồ Hoài Anh hát trong tiệc cưới Đông Nhi Thu Minh, Hồ Hoài Anh thể hiện ca khúc "Phút yêu đầu" (nhạc ngoại, lời Việt: Bảo Lư) mừng cô dâu, chú rể.

500 ghế ngồi được sắp theo hình vòng tròn, hướng ra sân khấu chính nằm sát biển. Khách mời được đề nghị có mặt đúng giờ, không chụp ảnh, livestream trong lúc cử hành hôn lễ. Tiệc chính diễn ra vào 18h và chương trình "After party" diễn ra lúc 20h. Tại đây, cô dâu chú rể sẽ nhảy múa, ca hát suốt đêm cùng khách.

Ông Cao Thắng tự lái xe sang nhà Đông Nhi rước dâu Lễ thành hôn của cặp sao ở TP HCM hôm 8/11. Video: Đức Huy.

Vân An

Ảnh, video: NT