Nữ chính 'Lolita' qua đời

MỹDiễn viên Sue Lyon - đóng chính phim "Lolita" bản năm 1962 - thọ 73 tuổi.

Theo AP, hôm 30/12, Phil Syracopoulos - bạn thân của Sue Lyon - cho biết diễn viên qua đời ngày 26/12 tại nhà riêng ở Los Angeles. Trước khi mất, sức khỏe bà suy giảm.

Dung mạo Sue Lyon thời trẻ. Ảnh: Listal.

Sue Lyon sinh năm 1946 tại bang Iowa. Bà gia nhập làng giải trí từ năm 13 tuổi, làm người mẫu thời trang. Hai năm sau, Sue có vai diễn điện ảnh đầu tiên, trong bộ phim gây tranh cãi Lolita của đạo diễn Stanley Kubrick, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nga Vladimir Nabokov. Sue vào vai cô bé 12 tuổi Dolores, có mối quan hệ ngang trái với cha dượng Humbert (James Mason đóng).

Minh tinh Sue Lyon. Ảnh: Mgm/Kobal/Shutterstock.

Vai diễn giúp Sue Lyon nhận danh hiệu "Nữ diễn viên triển vọng" tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng và trở thành gương mặt nổi bật tại Hollywood thập niên 1960. Bà tham gia nhiều dự án điện ảnh ăn khách như The Night of the Iguana (năm 1964), 7 Women (1965)... và đóng nhiều dự án truyền hình. Sue Lyon giải nghệ ở tuổi 34, sau vai diễn trong bộ phim kinh dị Alligator năm 1980.

Trích đoạn phim Lolita Sue Lyon trong phim "Lolita'. Video: Fadango.

Đạt Phan (theo AP)