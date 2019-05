Thứ ba, 16/4/2019, 12:24 (GMT+7)

Những phim nổi tiếng có bối cảnh Nhà thờ Đức Bà Paris

Với "The Hunchback of Notre Dame", "Amélie" hay "Midnight in Paris", khán giả được chiêm ngưỡng công trình nổi tiếng ở nhiều giai đoạn lịch sử.

Victor Hugo từng viết về đám cháy Nhà thờ Đức Bà Paris / Cháy lớn tại Nhà thờ Đức Bà Paris

Ngày 15/4, Nhà thờ Đức Bà ở Paris (Pháp) cháy lớn, bị đổ sập mái vòm khiến cả thế giới quan tâm. Nhà thờ có khoảng 856 năm tuổi, tính từ khi bắt đầu xây năm 1163, hoàn thành năm 1345. Nơi đây từng chứng kiến nhiều sự kiện như lễ đăng quang của hoàng đế Napoleon, đám tang của một số Tổng thống Pháp, lễ ăn mừng giải phóng Paris trong Thế chiến thứ hai. Cháy lớn tại Nhà thờ Đức Bà Paris Cảnh cháy ở Nhà thờ Đức Bà. Trên màn ảnh, nhà thờ xuất hiện trong nhiều phim, có lúc là bối cảnh quan trọng của câu chuyện, có lúc điểm xuyết cho khung cảnh thành phố Paris. The Wrap, Rotten Tomatoes tổng hợp một số cảnh phim nổi tiếng liên quan đến công trình. The Hunchback of Notre Dame (1956) Tiểu thuyết Notre-Dame de Paris (Thằng gù Nhà thờ Đức Bà, 1831) của Victor Hugo được xem là kinh điển. Câu chuyện xoay quanh Quasimodo - chàng gù rung chuông ở nhà thờ, có tình cảm với nàng Esmeralda xinh đẹp. Truyện được dựng thành phim hơn 10 lần, trong đó bản năm 1956 (Anthony Quinn và Gina Lollobrigida đóng chính) được khen ngợi, có những cảnh quay ở chính Nhà thờ Đức Bà (ảnh). Năm 1996, hãng Disney làm bản hoạt hình từ truyện, cũng được đánh giá cao và ăn khách. Trong tiểu thuyết gốc, Victor Hugo từng mô tả cảnh nhà thờ bị cháy. Amélie (2001) Tác phẩm Pháp có tình tiết gây sốc lấy bối cảnh Nhà thờ Đức Bà. Khi cô bé Amélie thăm nơi này cùng mẹ, một du khách tự tử bằng cách nhảy từ mái nhà, trúng mẹ cô và khiến bà qua đời. Phim của đạo diễn Jean-Pierre Jeunet xoay quanh cuộc sống khép kín của Amélie (Audrey Tatou đóng). Phim giành bốn giải César, nhận năm đề cử Oscar và giúp nữ chính thành gương mặt tên tuổi. Before Sunset (2004) Phim của đạo diễn kỳ cựu Richard Linklater nói về chàng trai Mỹ và cô gái Pháp hội ngộ ở Paris chín năm sau khi gặp gỡ ở Vienna (Áo). Họ có những chia sẻ về triết học, tình yêu khi đi cùng nhau giữa thủ đô nước Pháp. Bộ đôi ngắm nhìn Nhà thờ Đức Bà khi đi thuyền trên sông. Van Helsing (2004) Cảnh hành động trong Van Helsing ở Nhà thờ Đức Bà Van Helsing đấu với quái vật trên đỉnh nhà thờ. Phim hành động có Hugh Jackman đóng chính không được giới phê bình đánh giá cao nhưng ăn khách với hơn 300 triệu USD toàn cầu. Nhân vật chính - thợ săn quái vật Van Helsing - đọ sức với quái vật Hyde trên đỉnh Nhà thờ Đức Bà. The Devil Wears Prada (2006) Trong phim điện ảnh nổi tiếng về giới thời trang, nhân vật chính Andy (Anne Hathaway) phải lòng anh chàng điển trai Christian (Simon Baker). Trong trích đoạn họ lang thang cùng nhau trong đêm ở Paris, Nhà thờ Đức Bà xuất hiện trong hậu cảnh. Ratatouille (2007) Hoạt hình đoạt giải Oscar của Pixar lấy bối cảnh Paris. Hai đầu bếp Linguini và Colette lướt ván phía trước Nhà thờ Đức Bà. Phim kể về chú chuột có tài nấu nướng, về sau trở thành đầu bếp trứ danh. An Education (2009) Tác phẩm nhận ba đề cử Oscar khắc họa quá trình trưởng thành của nữ sinh Jenny (Carey Mulligan). Nhân vật có cảnh chụp ảnh bên bờ sông Seine, với hậu cảnh là Nhà thờ Đức Bà. Midnight in Paris (2011) Trong phim của đạo diễn Woody Allen, nhà biên kịch Gil (Owen Wilson đóng) đến Paris, mỗi đêm lại du hành thời gian về thập niên 1920 gặp các nghệ sĩ vĩ đại ở giai đoạn này. Trong một cảnh ban ngày ở trước Nhà thờ Đức Bà, anh yêu cầu nữ hướng dẫn du lịch (Carla Bruni đóng) đọc nhật ký của một người tình của Picasso. Diễn viên Carla Bruni là vợ cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. The Three Musketeers (2011) Sau Van Helsing, The Three Musketeers cũng dùng Nhà thờ Đức Bà làm bối cảnh hành động. Ở cao trào, nhân vật chính d'Artagnan (Logan Lerman đóng) đọ kiếm với Rochefort (Mads Mikkelsen) trên mái nhà. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên lừng danh của Alexandre Dumas. The Walk (2015) Cảnh Petit đi dây qua Nhà thờ Đức Bà trong The Walk (2015) Cảnh Petit đi dây qua nhà thờ. Nhà thờ Đức Bà là bối cảnh cho một trích đoạn quan trọng trong phim tiểu sử về Philippe Petit (Joseph Gordon-Levitt đóng) - người đi trên dây nổi tiếng. Sau một thất bại đầu sự nghiệp, anh quyết tâm đi giữa hai tòa tháp của Nhà thờ Đức Bà để khôi phục niềm tin bản thân. Khi hoàn thành mục tiêu này, Petit tự tin chinh phục tòa nhà World Trade Center ở Mỹ vào năm 1974. Ân Nguyễn