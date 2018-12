Candice Huffine (cao: 1,8 m, số đo: 116-98-123,5 cm)

Năm 2015, Candice Huffin trở thành người mẫu size 16 đầu tiên được xuất hiện trên lịch Pirelli Calendar do nhiếp ảnh gia nổi tiếng Steven Meisel thực hiện. Hơn 15 năm trong nghề, cô nhận nhiều lời mời chụp hình từ các tạp chí lớn cũng như nhiếp ảnh gia nổi tiếng, trong đó có cả Vogue. Cách đây không lâu, Candice tham gia loạt chiến dịch "I'm No Angel" (Tôi không phải thiên thần) nhắm thẳng vào thông điệp "The Perfect Body" (Cơ thể hoàn hảo) gây tranh cãi của Victoria's Secret. Thay vì dựng lên những hình mẫu không tỳ vết, chỉ có trong mơ về cơ thể phụ nữ, chiến dịch có Lane Bryant tham gia tôn vinh những cơ thể tròn trịa, căng tràn sức sống của các nàng mẫu béo. Các tờ báo lớn gọi đây là một cuộc cách mạng nhằm tái định nghĩa về vẻ đẹp và sự sexy của phụ nữ.