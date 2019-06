Những 'nàng thơ' của Vương Gia Vệ ngày ấy, bây giờ

Lưu Gia Linh vẫn đóng phim, trong khi Trương Mạn Ngọc, Lâm Thanh Hà ngừng diễn, Lý Gia Hân làm vợ tỷ phú Hong Kong.

Vương Gia Vệ sinh năm 1958 ở Thượng Hải, sang Hong Kong định cư từ lúc 5 tuổi. Năm 1980, khi đang học năm hai đại học, ông bỏ trường để theo học lớp đào tạo đạo diễn của đài TVB, sau đó làm biên kịch, trợ lý sản xuất phim. Năm 1988, Vương Gia Vệ đạo diễn tác phẩm đầu tay, sau đó gây dựng được thế giới điện ảnh mang đậm dấu ấu cá nhân. Các phim của ông thường quay trong thời gian vài năm, tiết tấu chậm. Nhiều diễn viên hợp tác với Vương Gia Vệ nhận xét phong cách làm phim của ông lập dị, môi trường làm phim khắc nghiệt song nhờ đó họ đạt được thành tựu.

Đạo diễn Vương Gia Vệ.

Trương Mạn Ngọc

Cô là diễn viên nữ hợp tác với Vương Gia Vệ nhiều lần nhất, từ tác phẩm đầu tay của đạo diễn - Vượng giác ca môn (As Tears Go By, năm 1988), tới những phim thập niên 1990, 2000 như A Phi chính truyện, Đông tà tây độc, Tâm trạng khi yêu.

Mạn Ngọc trong "Vượng giác ca môn" (trái) và "Tâm trạng khi yêu".

Trong cuốn Trương Mạn Ngọc họa truyện (xuất bản năm 2004, tác giả Lý Nhĩ Uy), nữ diễn viên kể cô gặp Vương Gia Vệ trong lúc đang băn khoăn về hướng đi, khổ sở vì nghi ngờ khả năng bản thân. "Trước khi gặp anh Vương, tôi chỉ là người làm theo chỉ đạo của các đạo diễn, bảo gì làm nấy. Còn đóng Vượng giác ca môn, tôi cần tự tìm cách biểu đạt cảm xúc. Tôi ý thức mình là nhân vật trong phim", Mạn Ngọc nói.

Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ trong "Tâm trạng khi yêu" Trương Mạn Ngọc trong "Tâm trạng khi yêu".

Với con mắt đánh giá diễn viên độc đáo, Vương Gia Vệ phát hiện Trương Mạn Ngọc giỏi dùng ngôn ngữ cơ thể biểu đạt tâm trạng - điều trước đó chính nữ diễn viên và các đạo diễn khác không nhận ra. "Tôi luôn yên tâm khi làm việc với Vương Gia Vệ. Anh ấy rất nhạy cảm, luôn quay được những góc đẹp nhất của tôi. Anh ấy không ngại tốn tiền, tốn thời gian, cho tới khi tìm được góc quay đẹp nhất. Anh ấy là người mở đường của tôi", Mạn Ngọc chia sẻ.

Trương Mạn Ngọc tại sự kiện cuối năm 2018.

Làm phim cùng Vương Gia Vệ ảnh hưởng một phần tới cuộc sống hôn nhân của cô. Quay Tâm trạng khi yêu (công chiếu năm 2000), diễn viên mất 15 tháng, không có thời gian đoàn tụ với chồng - đạo diễn người Pháp Olivier Assayas. Năm 2001, diễn viên ly dị.

Gần 10 năm qua cô không đóng phim, chủ yếu theo đuổi đam mê ca hát. Cô học thanh nhạc, sáng tác, hòa âm phối khí. Diễn viên 55 tuổi sống trong căn hộ ở khu bình dân của Hong Kong, thường mua sắm ở sạp hàng ven đường.

Lâm Thanh Hà

Lâm Thanh Hà trong "Đông tà tây độc".

Cô từng tham gia các phim Trùng Khánh sâm lâm, Đông tà tây độc. Trong đó Trùng Khánh sâm lâm là phim hiếm hoi thực hiện trong khoảng thời gian ngắn - hai tháng. Trên Mingpao, Lâm Thanh Hà kể khi đóng phim này, cô không biết bản thân đang diễn gì vì không có kịch bản, đạo diễn mỗi ngày lại yêu cầu thay đổi tạo hình của cô. Diễn viên nói: "Xem phim Vương Gia Vệ là sự tận hưởng, đóng phim Vương Gia Vệ là sự tôi luyện".

Trương Thúc Bình - nhà thiết kế trang phục kiêm chỉ đạo mỹ thuật trong hầu hết phim của Vương Gia Vệ - nói vẻ đẹp của Lâm Thanh Hà lâu bền, gây choáng ngợp trên màn ảnh nhiều năm.

Lâm Thanh Hà ở tuổi 65.

Lâm Thanh Hà ngừng đóng phim từ năm 1994. Cô kết hôn cùng đại gia Hình Lý Nguyên, có hai con gái. Sau khi giải nghệ, Lâm Thanh Hà viết sách, thi thoảng tham gia sự kiện thời trang.

Lưu Gia Linh

Lưu Gia Linh trong "A Phi chính truyện" Lưu Gia Linh và Trương Quốc Vinh trong "A Phi chính truyện".

Cô góp mặt trong A Phi chính truyện, Đông tà tây độc, 2046. Trên Sina, Lưu Gia Linh kể khi đóng Đông tà tây độc ở sa mạc, có lần cô tìm đạo diễn, nói: "Em không gội đầu ba tuần rồi, em nghỉ đi kiếm nơi gội đầu được không?". Vương Gia Vệ đáp: "Thời đó (bối cảnh trong Đông tà tây độc) ai cũng là những kẻ lưu lạc, chẳng có thời gian gội đầu".

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ.

Gia Linh năm nay 54 tuổi, làm quản lý cho chồng - Lương Triều Vỹ. Những năm gần đây cô đóng Asura, Địch Nhân Kiệt: Tứ đại thiên vương. Sắp tới cô có hai phim ra rạp là Minh nhật chiến ký và Chân Tam Quốc vô song.

Lý Gia Hân

Hoa hậu Hong Kong 1988 đóng chính trong Đọa lạc thiên sứ. Khác với vẻ kiều diễm thường thấy, trong phim, Lý Gia Hân đóng sát thủ với những cảnh lêu lổng đường phố, thủ dâm.

Sau khi kết hôn với tỷ phú Hứa Tấn Hanh năm 2008, Lý Gia Hân ngừng đóng phim. Cô làm đại sứ nhiều thương hiệu nữ trang, mỹ phẩm.

Lý Gia Hân ở tuổi 49.

