Những MV quốc tế nổi bật đầu năm 2018

10 ca sĩ được tìm kiếm nhiều nhất năm 2017

"Filthy" - Justin Timberlake

Filthy là single đầu tiên trong album Man of the Woods của Justin Timberlake, phát hành ngày 4/1. Ca khúc do Timberlake, Timbaland và Danja đồng sáng tác, mang âm hưởng funky, R&B.

Trong MV, Justin Timberlake vào vai một ông trùm công nghệ, giới thiệu với công chúng một robot có khả năng bắt chước hành động của chủ nhân. Nhiều chuyên gia phê bình âm nhạc đánh giá ca khúc bắt tai, lôi cuốn.

"End Games" - Taylor Swift ft. Ed Sheeran, Future

End Games phát hành ngày 11/1, là sự kết hợp giữa Taylor Swift và bạn thân Ed Sheeran. Phần rap do Future đọc. Ca khúc là single thứ ba trong album Reputation, ra mắt sau Look What You Made Me Do và Ready for It.

End Games - Taylor Swift

Tờ Vulture nhận xét End Games có giai điệu bắt tai, mang hơi hướng R&B vui vẻ. MV có cảnh Taylor Swift và bạn bè của cô vui chơi trong các quán bar. Phát hành ngày 11/1, đến cuối tháng sản phẩm đạt hơn 78 triệu lượt xem trên Youtube.

"Wait" - Maroon 5

Wait là single thứ hai trong album Red Pill Blues, phát hành hôm 17/1. Wait mang âm hưởng Pop. MV khiến nhiều fan thích thú bởi Adam Levine xuất hiện với tai thỏ, tai mèo, tai gấu, chiếc nơ. Bà xã của Adam - siêu mẫu Behati Prinsloo - cũng góp mặt trong vài cảnh. Adam Levine cho biết anh muốn người xem vui vẻ khi làm MV theo cách này.

Wait - Maroon 5

"Dura" - Daddy Yankee

Dura là single trích từ album El Disco Duro của Daddy Yankee - một trong hai giọng ca làm nên bản hit Despacito. MV ca khúc phát hành ngày 18/1, mang âm hưởng reggae vui nhộn.

Reggae là thể loại âm nhạc có nguồn gốc từ Jamaica, được phát triển vào cuối những năm 1960, pha trộn nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau như R&B, Jazz, Ska. Trong MV, Daddy Yankee nhảy múa, vui đùa trên đường phố, trong club cùng nhiều người khác. Sau hai tuần phát hành, MV Dura đạt hơn 93 triệu lượt xem trên Youtube.

Dura - Daddy Yankee

"Say Something" - Justin Timberlake ft. Chris Stapleton

Say Something là single thứ hai, trích từ album Man of the Woods của Justin Timberlake, phát hành ngày 25/1. Ca khúc mang âm hưởng Pop, do Justin Timberlake và Chris Stapleton đồng sáng tác.

Say Something - Justin Timberlake

Justin chia sẻ bài hát được anh lấy cảm hứng từ những thị phi, hiểu lầm trong cuộc sống. Ngay sau khi ra mắt, ca khúc đạt vị trí thứ chín trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Sau gần hai tuần phát hành, MV Say Something đạt hơn 27 triệu lượt xem trên Youtube.

"If You Leave me Now" - Charlie Puth ft. Boyz II Men

If You Leave me Now nằm trong album Voicenotes sắp phát hành của Charlie Puth. Ca khúc đánh dấu sự hợp tác giữa ngôi sao nhạc Pop và nhóm nhạc R&B Boy II Men.

If You Leave Me Now - Charlie Puth

Bài hát có giai điệu ngọt ngào, nói về tình cảm sâu nặng một chàng trai dành cho người mình yêu. Phần hát của Charlie Puth hòa quyện với giọng bè của các thành viên Boyz II Men, khiến người nghe thích thú. Phát hành từ ngày 1/2, sau gần một tuần, MV đạt hơn 1,6 triệu lượt xem trên Youtube.

"Wild Hearts Can’t Be Broken" - Pink

Wild Hearts Can’t Be Broken là đĩa đơn nằm trong album thứ bảy của Pink - Beautiful Trauma - phát hành cuối năm ngoái. Trước khi ra mắt MV ngày 2/1, Pink từng trình diễn ca khúc tại sân khấu Grammy 2018.

Pink - Wild Hearts Can't Be Broken

Ca khúc là tự sự của một phụ nữ mạnh mẽ, vượt qua nhiều tổn thương, đau đớn trong cuộc sống, tình yêu. MV của Pink được quay đen trắng, hiện có hơn ba triệu lượt xem trên Youtube.

"Man of the Woods" - Justin Timberlake

Man of the woods là single thứ ba trong album cùng tên của Justin Timberlake, phát hành ngày 1/2. Ca khúc mang âm hưởng Pop, funky vui nhộn. Trong video, Justin Timberlake nhảy múa trong cánh rừng. Jessica Biel xuất hiện trong một vài cảnh, nhảy múa cùng chồng. Sau năm ngày ra mắt, MV Man of the Woods có hơn 5 triệu lượt xem trên Youtube.

Man of the Wood - Justin Timberlake

"Dancing" - Kylie Minogue

Dancing là single mới nhất của ca sĩ người Australia - Kylie Minogue, được trích từ album thứ 14 của cô mang tên Golden. Ca khúc do Sky Adams sản xuất, mang âm hưởng country pop chủ đạo.

Dancing _ Kylie Minogue

Joey Nolfi của tờ Entertainment Weekly đánh giá bài hát mang đến sự tươi mới khi Minogue chuyển từ địa hạt nhạc dance sang country. Bradley Stern của tờ MuuMuse cho rằng sản phẩm đánh dấu hướng đi đúng đắn của Kylie Minogue. Sau gần một tuần phát hành từ ngày 1/2, MV đạt hơn một triệu lượt xem trên Youtube.

"Sorry" - Halsey

Sorry nằm trong album thứ hai của Halsey - Hopeless Fountain Kingdom. Ca khúc mang âm hưởng ballad, do Halsey và nhà sản xuất Greg Kurstin sáng tác. Bài hát là lời xin lỗi của một cô gái khi không thể đáp lại tình yêu của đối phương.

Halsey - Sorry

Trong MV, Halsey ăn mặc bụi bặm. Cô hóa thân nhân vật vừa gặp tai nạn và rơi vào tâm trạng hoang mang. Phát hành ngày 2/2, sau bốn ngày, ca khúc đạt 4,5 triệu lượt xem trên Youtube.

Vĩ Thanh