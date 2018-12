Để tưởng nhớ ngày giỗ đầu của tác giả Ca dao em và tôi, sau đêm nhạc tại Vinh vào ngày 25/6, gia đình nhạc sĩ An Thuyên tiếp tục tổ chức liveshow Trăng ở Ninh Bình vào 2/7. Chương trình do nhạc sĩ An Hiếu - con trai An Thuyên - làm giám đốc sản xuất và ca sĩ Bông Mai - con gái ông - là đạo diễn. Đêm nhạc có sự tham gia của các nghệ sĩ như Thanh Lam, Tấn Minh, Trọng Tấn, Lan Anh, Phương Thảo, Hồ Ngọc Hà, Sơn Tùng MTP, Uyên Linh, Văn Mai Hương.