Những khoảnh khắc mặn nồng của Taylor và Tom Hiddleston

Trong loạt ảnh được tờ The Sun đăng tải hôm 15/6, Taylor Swift (26 tuổi) và Tom Hiddleston (35 tuổi) có nhiều cử chỉ âu yếm, ôm và hôn nhau trước biển. Thông tin này nhanh chóng "gây bão" trên Internet. Rất nhiều người tỏ thái độ không thích khi thấy Taylor Swift gắn bó với tài tử "The Avengers". Số khác tiếc cho Calvin Harris, người yêu cũ của Taylor. Lý do nhiều người hâm mộ phản đối vì Taylor mới chia tay bạn trai được hai tuần và tiến tới tình mới quá nhanh.