Những khoảnh khắc gia đình của 'Ông trùm' Cha In Pyo

Sau 24 năm gắn bó, vợ chồng In Pyo - Ae Ra vẫn nồng nàn như thuở đầu gặp gỡ. Trong chương trình thực tế "Master In The House" của đài SBS, Ae Ra cho biết Cha In Pyo nói yêu vợ con mỗi ngày. Anh ít ngủ qua đêm bên ngoài và tránh để xảy ra tin đồn tình ái với bạn diễn.