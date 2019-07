Những hoa hậu, á hậu Hàn Quốc vướng ồn ào đời tư

Han Sung Joo bị tố cáo "lên giường" với nhiều đàn ông vì tiền, Sung Hyun Ah nhiều lần ra tòa vì cáo buộc bán dâm.

Kim Sae Yeon

Kim Sae Yeon (20 tuổi) đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc hôm 11/7. Khán giả nước này ban đầu đánh giá tích cực về nhan sắc của cô nhưng sau đó, truyền thông Hàn đưa tin cô là con gái của Kim Chang Hwan - giám đốc công ty giải trí công ty giải trí Media Line. Ông Kim bị cáo buộc ngược đãi nhóm nhạc vị thành niên The East Light. Đây là vụ án gây chấn động Hàn Quốc cuối năm 2018.

Theo News1, Kim Chang Hwan bị phạt tám tháng tù nhưng được hưởng án treo hai năm, tại phiên tòa hồi đầu tháng. Tai tiếng của cha khiến Kim Sae Yeon bị nhiều người Hàn quay lưng. Một số khán giả còn nghi ngờ cô được giải nhờ địa vị của cha trong làng giải trí.

Kim Sae Yeon đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc Khoảnh khắc Kim Sae Yeon đăng quang hoa hậu. Video: Topstarnews.

Han Sung Joo

Cuối năm 2011, Hoa hậu Hàn Quốc 1995 - Han Sung Joo - bị bạn trai cũ tên Christopher Hsu (quốc tịch Mỹ) tung video giường chiếu. Theo Koreastardaily, người này gửi email tới báo giới, nói Sung Joo chuyên "moi tiền" của đàn ông. "Cô ta lấy tiền của tôi để mua đồng hồ kim cương, quần áo đắt tiền", Christopher Hsu viết. Anh còn tố cáo Sung Joo là gái bao cao cấp, "quan hệ" với nhiều đàn ông cùng lúc. Han Sung Joo kiện bạn trai cũ xâm phạm đời tư. Bê bối này khiến cô phải rút lui khỏi làng giải trí.

Oh Hyun Kyung

Hoa hậu năm 1989 từng bị bạn trai cũ phát tán video ân ái dài 28 phút. Theo Chosun, đoạn video sex do tình cũ của Oh Hyun Kyung quay lén. Vì ồn ào đời tư, Oh Hyun Kyung rời Hàn Quốc sang Mỹ sinh sống ba năm. Cô từng thổ lộ quãng thời gian đó đau khổ, xấu hổ và nhớ nhà, nhớ nghề. Trong một chương trình của SBS, cô nói: "Tôi phải sống trong địa ngục vì sai lầm không phải do bản thân tạo ra".

Từ giữa thập niên 2000, Oh Hyun Kyung tái xuất màn ảnh Hàn với nhiều phim truyền hình như Khi những bà nội trợ hành động, Gia đình là số một, Tạm biệt hôn nhân...

Sung Hyun Ah

Năm 2014 và 2015, Hyun Ah nhiều lần ra tòa vì cáo buộc bán dâm. Theo kết quả điều tra, năm 2010, cô ba lần "giao dịch tình tiền" với một doanh nhân và nhận 50 triệu won (khoảng một tỷ đồng) từ ông này. Trong phiên tòa tháng 8/2014, nữ diễn viên bị phạt hai triệu won vì tội bán dâm. Trải qua gần hai năm kháng án, Sung Hyun Ah được tuyên vô tội vào năm 2016.

Một năm sau khi kết thúc vụ án, Sung Hyun Ah tiếp tục đối diện biến cố đời tư khi chồng cô - doanh nhân họ Choi - tự tử. Trước khi tìm đến cái chết, ông bị điều tra tội tham ô. Sung Hyun Ah và ông Choi kết hôn năm 2010, có một người con. Á hậu Hàn Quốc 1994 trở lại đóng phim từ năm 2018.

Lee Seung Yeon

Lee Seung Yeon thời trẻ và khi ở tuổi 51. Ảnh: Enuri.

Lee Seung Yeon vào Top 3 cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1992, đại diện Hàn Quốc tại Hoa hậu Thế giới 1993 và vào Top 10. Năm 2004, cô bị dư luận chỉ trích khi chụp ảnh hở hang chủ đề phụ nữ làm nô lệ tình dục cho quân Nhật tại Thế chiến II. Lee Seung Yeon sau đó quỳ gối trước những phụ nữ từng bị lạm dụng tình dục, cầu xin tha thứ.

Năm 2013, Lee Seung Yeon bị phạt tám tháng tù nhưng được hưởng án treo hai năm vì lạm dụng propofol - chất gây mê nằm trong danh sách chất cấm ở Hàn Quốc.

Bae Yong Joon và Lee Seung Yeon trong "Mối tình đầu" Lee Seung Yeon và Bae Yong Joon trong "Mối tình đầu". Video: KBS.

Từng được là biểu tượng màn ảnh nhỏ Hàn Quốc với phim Mối tình đầu, Lee Seung Yeon bị tẩy chay vì các bê bối đời tư. Năm 2018, cô tái xuất với vai nhỏ trong các phim như Rich Family's Son, Left-Handed Wife.

Như Anh