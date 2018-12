Những cuốn sách nổi bật của đầu bếp Anthony Bourdain

Ngoài viết sách ẩm thực, ông còn sáng tác tiểu thuyết. "Bone in the throat" là tiểu thuyết đầu tay của Anthony, xuất bản năm 1995. Truyện xoay quanh kẻ giết người cùng đám đông hỗn loạn. Khi đầu bếp Tommy Pagana - người khôn ngoan, lập dị - đang sửa soạn nhà hàng của ông chú thì đám đông ập vào. Họ quyết định dùng nhà bếp làm nơi gây án. Những gì Tommy học được tại trường dạy nấu ăn không giúp anh đối mặt với những điều hiểm nguy sắp diễn ra. "Bone in the throat" chứa nhiều tình tiết giật gân với những nhân vật đậm chất giải trí và hài hước. Năm 2015, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên khởi chiếu, do Graham Henman đạo diễn.