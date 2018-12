Những câu chuyện xôn xao làng giải trí Hàn Quốc 2018

Nam diễn viên Hàn Quốc tự tử sau bê bối quấy rối tình dục / Jo Min Ki xin lỗi nữ sinh bị quấy rối tình dục trong thư tuyệt mệnh

Phong trào MeToo

Phong trào MeToo khởi nguồn từ Mỹ và lan ra nhiều khu vực. Ở châu Á, phong trào này bùng nổ mạnh mẽ trong showbiz Hàn Quốc. Người mở đầu là diễn viên nhạc kịch Song Ha Neul. Sau khi tố cáo diễn viên kiêm giảng viên Jo Min Ki sàm sỡ mình, cô kêu gọi các nạn nhân đưa những việc làm xấu ra ánh sáng. Từ tháng 2 tới nay, hàng chục đạo diễn, diễn viên, nhiếp ảnh gia, chỉ đạo nghệ thuật và nhà sản xuất Hàn Quốc dính bê bối quấy rối tình dục, trong đó có Kim Ki Duk, Jo Min Ki, Jo Jae Hyun, Oh Dal Soo, Choi Yong Min, Jo Geun Hyun, Lee Yoon Taek, Choi Il Hwa...

Jo Jae Hyun, Jo Min Ki và Oh Dal Soo (từ trái sang) - những sao gạo cội bị hủy hoại danh tiếng vì các cáo buộc xâm hại tình dục. Jo Min Ki được ghi nhận là trường hợp đầu tiên tự tử vì ảnh hưởng của phong trào MeToo.

Theo đà tiến triển của phong trào, hơn 200 nghìn người ký đơn kêu gọi cơ quan chức năng điều tra lại vụ án diễn viên Jang Ja Yun tự tử vì bị lạm dụng tình dục năm 2009. Cô từng để lại bức thư với nội dung bị công ty quản lý ép "quan hệ" 100 lần với 31 đàn ông, trong đó có những người làm trong lĩnh vực tài chính, truyền thông. Thời gian qua, nguyên bộ trưởng Tư pháp Hàn - Kwon Jae-jin, doanh nhân Im Woo-jae - người từng giữ chức phó chủ tịch của Samsung Electro-Mechanics... bị điều tra. Ngoài ra, một phóng viên tờ báo lớn Hàn Quốc bị khởi tố không giam giữ vì cáo buộc dâm ô nữ diễn viên.

Vụ Jang Ja Yun tự tử năm 2009 được điều tra lại do sức ép của dư luận Hàn Quốc.

Bên cạnh các ý nghĩa tích cực, theo Chosun, phong trào MeToo bị biến tướng khi không ít người lợi dụng sự việc để bôi nhọ người khác. Một số tài khoản mạng xã hội đăng thông tin không xác thực gây tổn hại danh dự người khác. Một luật sư Hàn Quốc phân tích việc tố cáo ẩn danh trên Internet, sức ép từ dư luận có thể gây ảnh hưởng quá trình điều tra theo quy trình của cơ quan hành pháp, không đảm bảo công bằng cho cả hai phía trong mỗi vụ cáo buộc. Hồi tháng 3, diễn viên gạo cội Jo Min Ki treo cổ tự tử sau khi bị 20 người tố cáo quấy rối tình dục. Ông tìm đến cái chết trước khi phải trình diện cảnh sát để thẩm vấn. Cũng bị một nữ diễn viên tố cáo hành vi quấy rối, đạo diễn Kim Ki Duk được tòa tuyên vô tội do thiếu bằng chứng. Ông kiện ngược nữ diễn viên này tội vu khống.

Goo Hara ẩu đả với bạn trai

Hồi tháng 9, nhà tạo mẫu tóc Choi Jong Bum tố cáo với cảnh sát bị Goo Hara hành hung. Anh khai nữ ca sĩ tức giận do bị anh đề nghị chia tay và khẳng định không đánh Goo Hara, các vết bầm tím trên người cô là do anh cố gắng giúp cô bình tĩnh. Phía Goo Hara giải thích vụ ẩu đả xuất phát từ thói ghen tuông của Choi Jong Bum. Goo Hara công khai giấy tờ khám sức khỏe với chẩn đoán cô bị tổn thương tử cung. Nữ ca sĩ còn kể với tờ Dispatch Jong Bum gửi video sex của hai người, đe dọa phá hủy sự nghiệp của cô.

Goo Hara sở cảnh sát Goo Hara trình diện ở sở cảnh sát hồi tháng 9.

Tố cáo của Goo Hara khiến dư luận Hàn phẫn nộ. Trên trang web của Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh), hơn 200 nghìn người ủng hộ kiến nghị trừng phạt nặng nếu Choi Jong Bum đe dọa Goo Hara bằng video sex. Cảnh sát Hàn cáo buộc anh này tội bạo lực tình dục. Sự việc chưa có kết luận của cơ quan chức năng.

Choi Ji Woo bất ngờ thông báo kết hôn

Diễn viên Bản tình ca mùa đông giữ kín chuyện hẹn hò cho tới khi kết hôn hồi cuối tháng 3. Ji Woo chia sẻ vốn muốn sớm báo tin vui với người hâm mộ song buộc phải giấu kín để bảo vệ sự riêng tư cho chú rể cùng người thân, bởi họ không phải là người của công chúng.

Choi Ji Woo không công khai hình ảnh của chồng.

Theo Dispatch, chồng Choi Ji Woo kém cô 9 tuổi, là CEO một công ty kinh doanh ứng dụng di động. Hôn nhân của nữ diễn viên còn bị xì xào vì tin đồn chồng cô từng làm trai bao ở quán bar, chuyên mua vui cho các quý bà.

Choi Ji Woo 43 tuổi, từng nổi đình đám khắp châu Á với Nấc thang lên thiên đường, Bản tình ca mùa đông, Mối tình đầu...

Các sao công khai hẹn hò

Một trong các chuyện tình gây xôn xao nhất showbiz Hàn là của HyunA và E'Dawn. Đầu tháng 8, tin đồn hai nghệ sĩ hẹn hò xuất hiện trên khắp mặt báo Hàn Quốc song công ty quản lý - Cube - phủ nhận. Nhưng sau đó, trên trang cá nhân, HyunA cho biết cô và E'Dawn yêu nhau được hai năm. Cả hai không muốn nói dối khán giả. Hành động của cô mâu thuẫn với công ty quản lý. Cả hai bị dừng các hoạt động biểu diễn, họp fan. Tiếp đến, Cube tuyên bố đuổi hai nghệ sĩ khỏi công ty vì thiếu sự tin tưởng lẫn nhau.

Một trong các hình ảnh bị chỉ trích của HyunA và E'Dawn.

Sau khi rời Cube, HyunA và E'Dawn liên tục đăng ảnh tình tứ trên trang cá nhân. Không ít khán giả cho rằng các hình ảnh thân mật quá mức, chỉ trích đôi tình nhân "khoe" đời tư phản cảm. Một số ý kiến nghi ngờ hai ca sĩ cập nhật nhiều ảnh riêng tư để trả đũa Cube.

Năm qua, diễn viên Người thừa kế - Park Shin Hye - công khai yêu tài tử Choi Tae Joon. Siêu mẫu Han Hye Jin cũng xác nhận yêu MC Jun Hyun Moo. Tài tử Kim Bum được chú ý với chuyện tình cùng diễn viên phim Hoa du ký - Oh Yeon Seo.

Các sao đổ vỡ tình duyên

Suzy và Lee Dong Wook.

"Tình đầu quốc dân" Suzy làm tốn giấy mực báo giới Hàn khi công khai yêu tài tử Lee Dong Wook vào tháng 3 và tuyên bố chia tay bốn tháng sau đó. Diễn viên Song Seung Hun thông báo chấm dứt mối duyên cùng Lưu Diệc Phi, sau hơn hai năm hẹn hò. Ca sĩ kiêm diễn viên Park Yoo Chun cũng từng thành tâm điểm làng giải trí khi hủy hôn với Hwang Ha Na - tiểu thư giàu có Hàn Quốc.

Sức hút của nhóm nhạc BTS

BTS trên bìa tạp chí Time ấn bản châu Á.

2018 là năm BTS gặt hái thành công rực rỡ, đưa tên tuổi nhóm vang xa toàn cầu. Năm nay, nhóm phát hành album Love Yourself: Tear, đứng đầu danh sách 200 album bán chạy của Billboard. Idol - ca khúc chủ đề album - lập kỷ lục MV được xem nhiều nhất trên Youtube trong 24 giờ đầu, với hơn 55 triệu lượt xem. Ngoài lưu diễn các nước châu Á, nhóm tổ chức nhiều liveshow tại Mỹ và châu Âu, thu hút sự quan tâm của khán giả và truyền thông quốc tế. Hồi tháng 7, tạp chí Time (Mỹ) xếp BTS đứng đầu danh sách 25 nhân vật ảnh hưởng nhất trên Internet.

MV 'Idol' của BTS MV "Idol" của BTS.

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai (Hàn Quốc), từ khi ra mắt năm 2013 đến nay, trung bình mỗi năm BTS đóng góp hơn bốn nghìn tỷ won (3,6 tỷ USD), tương đương đóng góp của 26 công ty vừa của Hàn Quốc trong một năm. 7,6% khách đến Hàn Quốc mỗi năm là nhờ sức ảnh hưởng của nhóm nhạc này. Các ngành may mặc, mỹ phẩm, thực phẩm... cũng hưởng lợi từ danh tiếng của nhóm. Qua thành công của BTS, báo cáo này khẳng định việc xuất khẩu văn hóa giúp ích cho việc xuất khẩu các mặt hàng khác của Hàn Quốc đồng thời vạch chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu văn hóa nước này.

Nhóm nhạc thiếu niên bị chủ bạo hành

Hồi tháng 10, dư luận Hàn Quốc phẫn nội khi nhóm The East Light tiết lộ nhóm bị công ty quản lý Media Line bạo hành. Theo Chosun, từ năm 2015, nhóm thường bị nhà sản xuất Moon Young Il và giám đốc Kim Chang Hwan đánh đập, lăng mạ. Ông Moon Young Il thường dùng gậy bóng chày, micro bằng sắt để đánh các ca sĩ. Ông này thậm chí trừng phạt các chàng trai bằng cách dùng dây đàn guitar để siết cổ họ. Thành viên Lee Seung Hyun từng bị đánh bằng gậy hơn 50 lần, để lại các vết thương ở đầu, lưng và mông. Lee Seung Hyun phải điều trị tâm lý.

Nhóm nhạc The East Light.

Ngày 15/12, ông Moon Young Il bị bắt trong khi chủ tịch, giám đốc công ty Media Line bị điều tra. Sự việc phản ánh mặt trái của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Nhiều thanh thiếu niên theo đuổi giấc mơ thành thần tượng, bị bóc lột sức lao động, bạo hành. Trong khi các nhóm nhạc nữ bị ép khoe thân, nhảy múa phản cảm.

Dư luận Hàn phẫn nộ vì nhóm nhạc thiếu niên bị ngược đãi Nhóm nhạc thiếu niên The East Light.

The East Light thành lập tháng 11/2016, là một trong những nhóm nhạc nam có tuổi trung bình nhỏ nhất Hàn Quốc. Thành viên lớn nhất sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2003. Nhóm từng phát hành các MV Love Flutters, Holla, You're My Love, Are You Okay, I Am What I Am...

Như Anh