Những ca khúc nổi tiếng về nữ quyền

Lady Gaga, Beyonce, Cardi B… khẳng định sức mạnh nữ quyền bằng âm nhạc trong thập kỷ qua.

Bad girl (2010)

Bad girl nằm trong album phòng thu thứ tư, Matangi, của nữ ca sĩ M.I.A (Anh), lần đầu xuất hiện trên Vicki Leekx năm 2010. Trên nền nhạc điện tử bắt tai, ca từ xoay quanh việc phụ nữ phải tự kiểm soát và sống cuộc đời mình mong muốn.

'Bad Girl' - M.I.A

Ca khúc nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình. Năm 2012, MV Bad girl giành giải Đạo diễn và Quay phim xuất sắc tại MTV Video Music Award. Năm 2013, ca khúc được đề cử giải Grammy cho video âm nhạc và mới đây, ca khúc vào top bài hát hay nhất thập niên 2010 do Pitchfork bình chọn.

Run the World (Girls) (2011)

Sau thành công của Independent Woman (2000), Single Lady (But a Ring on it) (2008) và Diva (2009), Run the World (Girl) là ca khúc tiếp theo của Beyonce viết về nữ quyền.

Beyoncé - 'Run the World (Girls)'

Ca khúc được phát hành ngày 21/4/2011, là đĩa đơn đầu tiên của nữ ca sĩ cho album phòng thu thứ tư. Điệp khúc "Who runs the world?/ Girls" (tạm dịch: Ai cai trị thế giới?/ Những cô gái) trên nền nhạc R&B bộc lộ khao khát nữ quyền và sự khẳng định vị thế của phái nữ. MTV News đánh giá Run the World (Girl) là "một bài hát sôi động với ca từ nữ quyền hòa giai điệu của các hộp đêm". Bài hát nhận giải "Video có vũ đạo xuất sắc" tại MTV Video Music Award trong cùng năm phát hành.

Born this way (2011)

Tạp chí Harpers Bazaar nhận xét bài hát của Lady Gaga: "Nữ quyền không chỉ cỗ vũ riêng phụ nữ. Với ca khúc mang tính biểu tượng này, Gaga còn truyền cảm hứng cho những số phận khác nhau trong cộng đồng LGBT, giúp họ hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn".

Born this way là ca khúc chủ đề và cũng là đĩa đơn đầu tiên trích từ ablum phòng thu thứ hai của nữ ca sĩ. Sự kết hợp giữa nhạc điện tử và Dance-pop đem tới giai điệu bắt tai, giúp ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng iTunes tại 23 quốc gia chỉ sau 24 giờ ra mắt.

Lady Gaga - Born This Way

Ca từ "I'm beautiful in my way/ 'Cause God makes no mistakes/ I'm on the right track, baby/ I was born this way" (tạm dịch: Tôi đẹp theo cách riêng của mình/ Vì Chúa trời vốn chẳng mắc sai lầm gì/ Tôi vẫn đang đi đúng hướng, bạn à/ Vì tôi sinh ra vốn là như thế) không chỉ khẳng định nữ quyền mà còn nói hộ tiếng lòng của nhiều người thuộc cộng đồng LGBT. Bài hát giành được năm giải thưởng ngay trong năm phát hành, trong đó có "Video mang thông điệp ý nghĩa nhất" tại MTV Video Music Award.

Girl on Fire (2012)

Nằm trong album phòng thu thứ năm của Alicia Keys, bài hát là tôn vinh thành tựu của phụ nữ mọi nơi – những cô gái luôn hừng hực khí thế trong bất kỳ công việc nào. Ngay từ khi ra mắt (2012), bài hát đã nhận được rất nhiều bình luận tích cực và nằm trong top 10 nhiều bảng xếp hạng âm nhạc các nước: Áo, Slovakia, Đan Mạch, Pháp, Đức, Nhật... đồng thời được đề cử giải thưởng âm nhạc Billboard 2013 cho "Bài hát R&B hay nhất". Đến nay, Girl on Fire là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại.

Girl On Fire - Alicia Keys

Ca từ bài hát "She’s just a girl and she’s on fire" (tạm dịch: Cô ấy chỉ là một cô gái và cô ấy đang bừng sáng) đã truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ trên thế giới thêm kiêu hãnh về chính mình. Tạp chí Harpers Bazaar bình luận: "Alicia Keys sẽ giúp bạn gia tăng sự tự tin".

Q.U.E.E.N (2013)

Nằm trong album phòng thu thứ hai, Q.U.E.E.N là sự kết hợp giữa Janelle Monáe và ca sĩ Erykah Badu. Tạp chí Harpers Bazaar nhận xét: Sự kết hợp vui nhộn cùng một đoạn rap mạnh mẽ ở cảnh kết hướng tới sự bình đẳng".

Q.U.E.E.N. - Janelle Monáe feat. Erykah Badu

Sự hợp nhất các cụm từ Queer (cộng đồng LGBT), Untouchables (người nghèo khổ), Emigrant (người di cư), Excransicated (người bị trục xuất) và Negroid (người da đen) tạo thành từ Queen (nữ hoàng). Bài hát sử dụng rất nhiều câu hỏi để chỉ ra những định kiến, quan niệm xã hội sai lầm đang áp đặt lên các cộng đồng thiểu số, thậm chí lên phụ nữ nói chung.

Q.U.E.E.N vào danh sách những bài hát R&B và Hiphop hay nhất năm 2014 theo xếp hạng của Billboard Mỹ.

Wonder Woman (2015)

Wonder Woman là ca khúc mở màn cho album phòng thu đầu tiên của LION BABE – Begin. Trên nền nhạc R&B hơi hướng hiện đại, ca từ nhấn vào sức mạnh và sự kiêu hãnh của phụ nữ, đặc biệt ở điệp khúc "I’m a Wonder Woman" (Tôi là người phụ nữ tuyệt vời) được nhắc đi nhắc lại sáu lần. Harpers Bazaar đánh giá bài hát là "cuốn nhật ký công chúa đầy cảm hứng về ước mơ làm anh hùng".

LION BABE - 'Wonder Woman'

Don't touch my hair (2016)

Don’t touch my hair là ca khúc thứ chín trong album phòng thu thứ ba của nữ ca sĩ Mỹ Solange. Cô kết hợp với nam ca sĩ Anh - Sampha. Năm 2017, ca khúc được đề cử giải thưởng Soul Train Music cho "Hợp tác xuất sắc".

Don't touch my hair - Solange

Trên nền nhạc R&B nhẹ nhàng, những ca từ mạnh mẽ và quyết liệt "Don’t touch my hair/Don’t touch my soul...They don’t understand" (Đừng chạm vào tóc tôi/ Đừng chạm vào linh hồn tôi... Họ đều không hiểu tôi") vang lên. Tạp chí Vogue đánh giá tóc là ẩn dụ của những thông điệp về cộng đồng nói chung và phụ nữ nói riêng.

Bodak Yellow (2017)

Nữ rapper người Mỹ Cardi B tự sáng tác và hát ca khúc Bodak Yellow – sau này trở thành ca khúc chính trong album đầu tay của cô. Bài hát nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ, đứng đầu Billboard 100 Mỹ trong suốt ba tuần liên tiếp. Thành tích này giúp Cardi B trở thành nữ rapper thứ năm đứng đầu bảng xếp hạng Billboard.

Cardi B - Bodak Yellow

Tạp chí Harpers Bazaar nhận xét: "Đây là bài hát tuyệt vời của một cô gái tự nâng mình lên bằng đôi giày gót đỏ để đạt được thành công, y hệt Cardi B vậy!".

Ca khúc đạt được nhiều giải thưởng, tiêu biểu là giải Grammy lần thứ 60 cho "Bài hát Rap xuất sắc", giải Bet 2017 cho "Ca khúc đơn ca của năm", giải American Music Award cho "Bài hát Rap được yêu thích nhất".

God is a Woman (2018)

God is a Woman là đĩa đơn thứ hai từ album phòng thu thứ tư của ca sĩ Ariana Grande – Sweetener. Sự pha trộn giữa nhiều dòng nhạc khác nhau: Hip hop – Pop và Reggae ( chất nhạc có nguồn gốc ở Jamaica vào cuối những năm 1960) làm nổi bật chất giọng luyến láy của nữ ca sĩ. Ngay khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng lọt vào top 10 các bảng xếp hạng của hơn 17 quốc gia bao gồm Anh, Ireland, Australia, New Zeland...

'God is a Woman' - Ariana Grande

Tiêu đề của ca khúc God is a Woman (Chúa trời là Phụ nữ) cũng là thông điệp mạnh mẽ nhất mà nữ ca sĩ gửi tới công chúng về sự bình đẳng và ngợi ca phụ nữ trong thời đại mới. Trang Forbes đánh giá ca khúc là "một trong những bản nhạc Pop hay nhất".

Juice (2019)

Juice là ca khúc chính trong album Cuz I love you, album phòng thu thứ ba của nữ ca sĩ, rapper người Mỹ Lizzo. Ca khúc phát hành đầu tháng 1 năm nay, nhận được nhiều đánh giá tích cực của giới phê bình, lọt vào top bảng xếp hạng một số quốc gia: Belgium, Israel, Mexico... Tạp chí Rolling Stone ca ngợi đây là ca khúc hay nhất của Lizzo.

Juice - Lizzo

Juice là ca khúc funk, hip hop và funk-pop lấy cảm hứng từ retro (cảm hứng từ phong cách âm nhạc hoài niệm). Harpers Bazaar nhận xét: "Lizzo không chỉ tự tôn vinh bản thân mà còn truyền cảm hứng cho chúng ta làm điều tương tự. Đoạn điệp khúc 'Tôi đang tỏa sáng/Và mọi người cũng sẽ tỏa sáng' (I’m shinin’/Everybody gonna shine) làm mỗi người muốn đứng dậy và hòa mình vào giai điệu yêu đời này".

Bảo Thư