Những ác nhân hùng mạnh của Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Dormammu là thực thể cổ đại, kẻ thống trị chiều không gian đen tối Dark Dimension. Trong phim Doctor Strange, Dormammu dụ dỗ pháp sư Kaecilius để đưa hắn tới Trái đất nhằm nhấn chìm thế giới vào chiều không gian đen tối.

* Doctor Strange giam Dormammu vào vòng lặp

Dormammu là hiện thân của hủy diệt, sở hữu các năng lực ma thuật gần như bất khả chiến bại. Để ngăn ác nhân, Doctor Strange dùng Viên đá Thời gian giam hắn vào một vòng lặp bất tận. Mỗi lần Dormammu giết Doctor Strange, thời gian lại quay ngược và anh sống dậy. Cuối cùng, ác quỷ bối rối và chấp nhận rút lui.

Ego (Guardians of the Galaxy 2 - 2017)

Ego thuộc loài Celestial - một giống loài cổ đại hùng mạnh, có thể điều khiển vật chất và năng lượng ở mức độ lớn. Khi ra đời, nhân vật không có hình dạng cụ thể mà sắp xếp các phân tử tạo thành một lớp vỏ quanh mình, dần biến thành một hành tinh. Sau đó, Ego dùng một phần nhận thức của mình để chu du đến các hành tinh khác, biến hình thành người bản địa. Ở mỗi nơi, hắn để lại một hạt giống để chuẩn bị cho kế hoạch tối thượng của mình: biến tất cả hành tinh thành hành tinh Ego.

* Nhóm Guardians of the Galaxy đại chiến Ego

Tuy nhiên, việc điều khiển các hạt giống cần đến hai Celestial mới đủ sức thực hiện. Trong Guardians of the Galaxy 2, Ego nhìn thấy cơ may hoàn thành kế hoạch khi phát hiện tung tích Star-Lord - con trai mình với một phụ nữ Trái đất. Hắn dụ dỗ anh tham gia nhưng cuối cùng bị nhóm Guardians of the Galaxy đánh bại. Trận chiến cao trào diễn ra khốc liệt ngay trên hành tinh Ego - nơi ác nhân có thể điều khiển đến từng chi tiết bởi đây chính là thân xác của hắn.

Ultron (Avengers: Age of Ultron - 2015)

Ultron được tạo hình hoàn toàn bằng kỹ xảo và do nam diễn viên James Spader lồng tiếng.

Trong phần hai Avengers, Ultron nguyên là một chương trình bảo vệ hòa bình được Tony Stark tạo ra, kết hợp với các kiến thức từ Viên đá Trí tuệ. Tuy nhiên, Ultron tính toán rằng loài người mới là mối đe dọa lớn nhất với hành tinh và quyết định tận diệt nhân loại. Nhân vật chiếm và điều khiển hàng loạt robot của Tony Stark, biến chúng thành một quân đoàn bằng máy, đều được xem là các cơ thể của Ultron. Ultron chọn một cỗ máy làm cơ thể chính và liên tục nâng cấp nó về vũ khí và độ bền. Đến cuối phim, phải cần đến sét của Thor cùng luồng năng lượng của Vision và Iron Man hợp lực mới có thể làm lớp giáp của cơ thể này tan chảy.

* Ultron đại chiến nhóm Avengers