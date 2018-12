Trước khi nổi tiếng với vai diễn trong loạt phim Fast & Furious và Wonder Woman, Gal Gadot từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Israel và chiến thắng năm 2004. Sau hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, Gal Gadot tìm cơ hội diễn xuất trong bộ phim Quantum of Solace với vai Bond girl nhưng bị thua cuộc trước diễn viên Olga Kurylenko.Sau đó, cô có được hợp đồng quan trọng với vai Wonder Woman do DC phát triển. Gal Gadot hiện là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu và hạnh phúc với gia đình nhỏ bên doanh nhân Yaron Varsano và hai con gái.