'Nhóc tỳ tiểu thư Jones' - phần kết tròn đầy của loạt phim 15 năm ăn khách

Phim mới lấy bối cảnh sau hơn 10 năm khi phần hai kết thúc. Bridget Jones (Renée Zellewger) giờ là một quý cô thành công trong công việc và có cuộc sống độc lập. Dù vậy, cô vẫn chưa có người bạn đời hợp ý sau khi chia tay Mark Darcy (Colin Firth). Trong một lễ hội âm nhạc, Jones gặp và có cuộc tình một đêm với anh chàng xa lạ Jack Qwant (Patrick Dempsey). Vài ngày sau, lửa tình nổi lên khi cô gặp lại Darcy. Thế rồi Jones phát hiện mình có thai ngoài ý muốn nhưng không biết cha đứa bé là ai. Một mối tình tay ba mới xuất hiện.

Câu chuyện về nàng tiểu thư Jones (Bridget Jones's Diary) từng tạo nên cơn sốt phòng vé với doanh thu trên 280 triệu USD khi ra mắt vào năm 2001. Ba năm sau, phần hai mang tên Bridget Jones: The Edge of Reason tiếp tục hút khách. Mãi đến năm nay, phần ba của phim mới ra mắt với tên gọi Bridget Jones's Baby và do Sharon Maguire - người từng thực hiện phần một - đạo diễn.

Poster phim "Nhóc tì của tiểu thư Jones".

Bridget Jones's Baby có kịch bản vừa vặn, kế thừa đầy đủ những gì đã làm nên thành công của hai phần phim trước.

Sau 12 năm, tuổi tác diễn viên đã trở thành vấn đề nhưng các nhà biên kịch khéo léo dùng chính những bất cập đó để biến thành điểm thú vị cho bộ phim. Hai chàng trai theo đuổi Jones giờ đều ở độ tuổi ngoài 40 và có sự chín chắn trong cuộc sống. Mark Darcy là một quý ông kiểu Anh với vẻ đạo mạo, chỉn chu, ít nói. Trong khi Jack Qwant là một tỷ phú mang đến sự ấm áp, gần gũi bằng nhiều hành động lãng mạn.

Ở nửa đầu phim, nhân vật của Patrick Dempsey là người mới trong câu chuyện nên có phần lạc lõng. Sau đó anh có nhiều màn bày tỏ tình cảm với Jones rồi trở thành đối trọng hoàn hảo với sự lịch lãm của Darcy. Tính cách đối lập của họ tạo nên nhiều tình huống hài hước trong suốt phim. Khán giả sẽ bật cười trước cảnh hai người đàn ông có địa vị cao trong xã hội lẽo đẽo theo Jones và cạnh tranh nhau từng chút một.

Đường dây tâm lý của các nhân vật diễn biến hợp lý, từ sự chao đảo của Jones giữa hai ứng viên đến cách lựa chọn đầy bản năng khi cô chuyển dạ. Cách xử lý cao trào của phim nhẹ nhàng, không quá khó đoán nhưng phù hợp với nội dung vạch ra trước đó. People cho biết trong quá trình ghi hình, việc ai là cha đứa bé được các nhà sản xuất giữ kín ngay cả với các diễn viên, giúp họ diễn xuất tự nhiên hơn.

Phần mới lấy bối cảnh hơn 10 năm sau các diễn biến ở phần hai.

Về tổng thể, bộ ba tác phẩm về Bridget Jones không chỉ nói về tình yêu mà là câu chuyện đa sắc màu về phái nữ.

Tinh thần này của bộ phim không hề biến mất ngay cả khi các nhân vật đã già đi. Trong phần đầu Bridget Jones's Diary, chuyện Jones vật vã với cân nặng quá khổ là một trong các ý tưởng chủ đạo của phim. Đến Bridget Jones's Baby, cô đã giảm cân thành công nhưng lại có nhiều vướng bận khác trong cuộc sống. Có thể nói, Jones phải cùng một lúc chiến đấu ở ba "chiến tuyến" - sự chèn ép nơi công sở, tình cảnh mang thai và mối quan hệ gia đình với người mẹ bảo thủ.

Với hai trong số ba biên kịch là nữ, phim có nhiều chi tiết mô tả tỉ mỉ cuộc sống phái đẹp. Sự đề cập thẳng thắn vào vấn đề nhạy cảm như đời sống tình dục, có thai, làm mẹ đơn thân khiến nhiều phụ nữ tìm thấy mình trong câu chuyện. Kết cục viên mãn của Bridget Jones cổ vũ cho nhiều cô gái thêm tự tin trong cuộc sống.

Các diễn viên trong Bridget Jones's Baby đều thể hiện tròn vai. Renée Zellweger vẫn giữ được nét duyên từng đưa cô đến với đề cử Oscar. Trong khi đó, Colin Firth tiếp tục phong cách quý ông người Anh như trong The King's Speech hay Kingsman: The Secret Service. Từng thành danh với vai bác sĩ Derek trong Grey's Anatomy, Patrick Dempsey không khó hóa thân vào mẫu người điển trai, ân cần với người yêu. Ngoài ra, dù không nhiều đất diễn nhưng Emma Thompson cũng gây ấn tượng trong vai bác sĩ với nhiều câu thoại hóm hỉnh.

Một cảnh hài hước trong phim.

Bên cạnh nội dung hấp dẫn, Bridget Jones's Baby còn xuất sắc ở phần âm nhạc. Những ca khúc đình đám của Rihanna, Ellie Goulding, Ed Sheeran, Jamie O'Neal vang lên ở những trường đoạn cần thiết, bắt được mạch cảm xúc chuẩn xác. Ca sĩ Ed Sheeran đóng vai chính mình trong phim, dù đất diễn không nhiều nhưng là một vai thú vị.

Điểm trừ của phim nằm ở vài tình huống hơi thiếu thực tế, đôi chỗ gây cười nhưng bị làm quá so với không khí chung của phim. Ngoài ra, những khán giả quen thuộc với hai phần trước có lẽ thấy thiếu vắng khi bạn trai cũ của Jones - Daniel Cleaver (Hugh Grant) - không xuất hiện. Do không tìm được tiếng nói chung với êkíp, tài tử người Anh không tham gia dự án và chỉ được nhắc thoáng qua. Nếu Daniel xuất hiện, phong cách hào hoa của anh chàng sẽ tạo thêm sắc màu cho câu chuyện.

Bridget Jones's Baby (Nhóc tỳ của tiểu thư Jones) chiếu ở Việt Nam từ 16/9.

