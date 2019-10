Nhiều sao Hollywood sơ tán vì hỏa hoạn

MỹArnold Schwarzenegger, Kristin Davis cùng gia đình phải bỏ lại nhà cửa, đồ đạc vì vụ cháy Getty tại Los Angeles rạng sáng 29/10.

Theo CNN, vụ cháy Getty bùng phát tại phía tây cao tốc 405 thuộc thành phố Los Angeles và nhanh chóng lan rộng. Nhiều ngôi sao Hollywood cùng hàng nghìn người dân rời nhà trong đêm vì lệnh sơ tán. "Đến 3h30 sáng, gia đình tôi đã di chuyển tới khu an toàn. Nếu bạn vẫn đang trong khu vực có lệnh sơ tán. Hãy rời đi ngay. Tôi biết ơn những người lính cứu hỏa đang chiến đấu với lửa để bảo vệ người dân California", nam diễn viên Arnold Schwarzenegger viết trên Twitter.

Vụ cháy Getty bùng phát gần cao tốc 405 thuộc thành phố Los Angeles. Ảnh: Reuters.

Kristin Davis, nữ diễn viên Sex and the City, cho biết cùng gia đình di cư tới nơi an toàn ngay trong đêm và kêu gọi người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn. Nhiều ngôi sao khác như diễn viên Clark Gregg, người dẫn chương trình Natalie Morales, cầu thủ bóng rổ LeBron James đang cùng gia đình tìm nơi ở tạm qua đêm.

Nguyên nhân đám cháy từ phần tro của các vụ cháy rừng liên tiếp gần đây tại bang California, hiện đã lan rộng hơn 2,5 km2 và thiêu rụi khoảng 13 tòa nhà. Chính quyền Los Angeles đã phát lệnh sơ tán tới hơn 10.000 tòa nhà và điều động khoảng 500 lính cứu hỏa tới chữa cháy. Hiện chưa có công bố cụ thể thiệt hại về người và của từ chính quyền.

Người dân Mỹ ghi hình đám cháy Getty. Video: Twitter.

Đạt Phan (theo CNN)