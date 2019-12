Nhất Trung: 'Trấn Thành nỗ lực trên phim trường'

Đạo diễn Nhất Trung ngạc nhiên khi một cây hài tếu táo như Trấn Thành có thể đóng vai lầm lì, nội tâm trong phim "Cua lại vợ bầu".

- Việc Trấn Thành thắng giải nam chính ở LHP Việt Nam lần 21 gây chú ý với khán giả. Anh nghĩ gì khi một số người cho rằng nam MC chưa xứng đáng với giải thưởng?

- Trấn Thành vốn là cây hài, MC chuộng lối diễn hoạt ngôn, kết hợp động tác hình thể. Nhưng anh không dùng những điều này trong Cua lại vợ bầu do kịch bản yêu cầu vai lầm lì, nhiều tâm trạng. Anh tiết chế chất hài hước để thể hiện bằng ánh mắt và biểu cảm. Tôi đánh giá cao các cảnh nhân vật của Trấn Thành xin lỗi dưới mưa, cố bày tỏ tình cảm với vợ nhưng không biết cách.

Khi ghi hình, chúng tôi chứng kiến sự cố gắng của anh ấy, chuẩn bị về ngoại hình, thoại, lối diễn để vào vai khác biệt phong cách quen thuộc. Anh chú ý đến những chi tiết nhỏ như nhân vật mặc quần jeans, đeo cặp mắt kính ra sao để tạo ngoại hình tốt nhất cho nhân vật. Về tổng thể, tôi nghĩ đây là dấu ấn trong sự nghiệp Trấn Thành và anh còn tiến xa. Nếu có kịch bản, vai diễn phù hợp, tôi sẽ lại mời anh ấy hợp tác. Suốt quá trình làm việc, Trấn Thành làm việc chuyên nghiệp và phối hợp chặt chẽ với tôi cũng như các bạn diễn, đưa những góp ý và phản hồi để đóng tốt hơn. Tất nhiên, tôi đặt niềm tin lớn vào Trấn Thành khi mời anh ấy vào dự án của mình, nhưng những gì anh ấy đã thể hiện vẫn khiến tôi ngạc nhiên.

Từ trái sang: Nhất Trung, Lan Ngọc (đóng giả mang thai), Trấn Thành ở buổi ra mắt "Cua lại vợ bầu" hồi Tết. Ảnh: Galaxy.

- Ngoài nam chính, "Cua lại vợ bầu" thắng giải Bông Sen Bạc và biên kịch (cho Nhất Trung). Cảm xúc của anh là gì?

- Kết quả ở LHP Việt Nam khép lại một năm cố gắng của đoàn phim với Cua lại vợ bầu. Những giải thưởng là sự công nhận của giới chuyên môn, còn doanh thu thể hiện sự quan tâm của khán giả. Về cá nhân, tôi vui mừng với giải biên kịch do đây là mảng mình đặt nhiều tâm huyết. Tôi vốn thích viết, sáng tác nhiều kịch bản ở các thể loại khác nhau. Một số do tôi trực tiếp đạo diễn, một số được giao cho các nhà làm phim khác trong hãng của tôi. Từ trước đến nay, tôi giữ quan điểm chỉ làm phim do mình biên kịch.

Tôi hạnh phúc khi được công nhận sau nhiều năm làm nghề. Vốn là nhạc sĩ, tôi là kẻ ngoại đạo khi bước vào làng phim. Hai tác phẩm đầu - Hoán đổi thân xác (2011) và Tây Du Ký ngoại truyện (2015) - từng bị gọi là "thảm họa", đại bại phòng vé do tôi chưa biết cách biến ý tưởng, thông điệp thành sản phẩm chỉn chu. Tôi cố tiếp nhận các ý kiến đóng góp và dần có khởi sắc hơn trong cách kể chuyện.

Nhất Trung (phải) nhận giải biên kịch ở LHP Việt Nam. Ảnh: Maison de Bil.

- Anh nghĩ điều gì khiến phim của anh ăn khách?

- Bên cạnh các yếu tố như: kịch bản, đạo diễn, dàn diễn viên, tới tôi, phim ảnh hơn nhau ở một hoặc vài khoảnh khắc đặc biệt, tạo cảm xúc thật mạnh. Ở trong cảnh đó, nhân vật thường có một câu thoại thật sắc, giống như "chốt" lại và đẩy cảm xúc cao hơn nữa. Cảnh và câu thoại đó có ra chất hay không là do độ nhạy cảm của nhà làm phim. Một trích đoạn tôi ưng ý trong Cua lại vợ bầu là khi Trọng Thoại ôm Linh, tưởng như đã làm lành nhưng lại yêu cầu cô phá thai. Người xem đang từ đồng cảm, trở nên ghét Thoại đến đỉnh điểm. Khi một tình tiết khác được tiết lộ, khán giả lại từ ghét sang thương anh do hiểu động cơ nhân vật.

- Anh nhận định gì về thị hiếu khán giả ngày nay?

- Người xem dễ dàng tiếp cận phim qua Internet, rạp chiếu, truyền hình nên yêu cầu ngày càng cao. Phim Việt ăn khách hay không là do phản ứng của họ qua truyền miệng, mạng xã hội. Khi người xem thấy xúc động, truyền tai nhau rằng: "Phải xem phim này", tác phẩm sẽ thành công. Ngược lại, chỉ cần khán giả nhận định "Phim cũng được" là tình hình đã gay go. Chỉ một chút chênh lệch trong thái độ như vậy, sự khác biệt là hàng chục tỷ đồng.

Dù làm nghề nhiều năm, tôi không nghĩ có "công thức" để thắng mọi dự án. Hãy làm hết sức, nghiêm túc thì cơ hội thành công sẽ cao hơn. Tôi vẫn luôn lắng nghe khán giả, đọc phản hồi của báo chí, tiếp nhận ý kiến trái chiều. Với mỗi đứa con tinh thần, tôi luôn hồi hộp khi nó ra rạp. Vô vàn thứ về sản xuất, phát hành, dư luận có thể ảnh hưởng dự án. Hai năm trước, phim Vú em tập sự, Hoán đổi do tôi sản xuất cũng không đạt doanh thu như ý.

Trailer Cua lại vợ bầu

- Kế hoạch tương lai của anh là gì?

- Cuối năm nay, phim Nắng 3: Lời hứa của cha do tôi sản xuất, Đồng Đăng Giao đạo diễn ra rạp. Mùa Tết năm sau, tôi sẽ tái xuất với phim Đôi mắt âm dương do mình đạo diễn, biên kịch. Dự án này thuộc thể loại gia đình, hài, vẫn còn giữ kín tên tuổi diễn viên, nội dung.

Chủ tịch ban giám khảo phim truyện ở LHP Việt Nam - Trần Luân Kim - nói Trấn Thành được giải vì tròn vai, thay đổi lối diễn khác kiểu hài lố, thiên về cử chỉ thông thường. Chuyên gia nhận định cây hài thể hiện được sự xúc động, nội tâm nhân vật ở một vài phân cảnh. Theo ông, kết quả giúp Trấn Thành đi "đường dài", là động lực giúp điện ảnh Việt có thêm diễn viên giỏi. Chuyên gia cũng tiết lộ không ai trong hội đồng phản đối giải này. Trấn Thành sinh năm 1987, là MC, nghệ sĩ sân khấu, diễn viên, từng đóng phim điện ảnh Bệnh viện ma, Nắng, Trùm cỏ, Cua lại vợ bầu... Trong tác phẩm ăn khách hồi Tết, anh hóa thân chàng trai trải qua nhiều cảm xúc khi vợ có thai nhưng không rõ cha đứa bé. Chiến thắng ở LHP Việt Nam năm 2019 là lần đầu Trấn Thành được vinh danh ở một giải phim quốc gia. Trên mạng xã hội, anh cảm ơn ban giám khảo và nhận định giải thưởng có thể gây tranh cãi. "Nhưng sự thật là không gì trên đời là tuyệt đối cả. Với tôi, việc in tên mình lên một giải thưởng nào đó cũng chỉ là sự ghi nhận mang tính thời điểm, việc in tên mình trong lòng của công chúng mới là chuyện lâu dài", anh nói. Đạo diễn Cua lại vợ bầu là Nhất Trung, từng ghi dấu phòng vé với 49 ngày (vai trò đạo diễn), hai phần Nắng (sản xuất). Anh từng phụ trách nhóm nhạc AXN, ca sĩ Minh Hằng, Lưu Chí Vỹ, Tim trước khi chuyển hướng làm phim.

Ân Nguyễn thực hiện