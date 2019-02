Nhan sắc nữ sinh tặng hoa Tổng thống Donald Trump

Cô từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Nét đẹp Tràng An 2016, do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức. Nữ sinh gây ấn tượng với người đối diện bởi mái tóc dài, đôi mắt to và gương mặt tròn đầy.