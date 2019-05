Nhan sắc Jennifer trong một sự kiện đầu năm nay.

Jennifer Garner sinh năm 1972 tại Texas, Mỹ. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1995, nhưng phải tới 2001 cô mới nổi lên với vai nữ nhân viên CIA trong loạt phim hành động Allias. Nhờ vai này, cô giành giải Quả Cầu Vàng cho "Nữ diễn viên kịch truyền hình xuất sắc", một giải SAG và bốn đề cử giải Emmy. Ngoài ra, người đẹp còn ghi dấu ấn qua các phim: 13 Going on 30, Valentine's Day, The Odd Life of Timothy Green, Dallas Buyers Club, Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day, Miracles from Heaven....