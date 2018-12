Nhan sắc của bảy chiến binh tại The Face 2016

An Nguy (Thiên An) - đội Phạm Hương - là trường hợp đặc biệt của The Face khi có những điểm không phù hợp với tiêu chí sân chơi này. Ở độ tuổi 29, chiều cao thấp nhất và không có chút kinh nghiệm gì về nghề mẫu, thí sinh vẫn được Lan Khuê và Phạm Hương chú ý nhờ cá tính đặc biệt và độ hot của một Vlogger trong cộng đồng giới trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, vẻ đẹp kiểu hot girl cũng là bất lợi cho thí sinh lớn tuổi nhất của The Face năm nay.