Nhận diện, bảo quản túi xách hàng hiệu

Người dùng lưu tâm nguồn gốc xuất xứ, chất liệu da, logo, mức độ tinh xảo của túi, hoá đơn... để biết chiếc túi có phải hàng chính hãng.

Buổi workshop "Trải nghiệm kiểm định túi xách hàng hiệu" do chuyên gia kiểm định đến từ Trung tâm chứng nhận hàng hiệu tại Việt Nam - Joolux LCC chủ trì, diễn ra tại Triển làm làm đẹp Ngoisao Beauty Expo do Ngoisao.net tổ chức ngày 5/10, thu hút nhiều tín đồ thời trang.

Diễn giả hướng dẫn cách kiểm tra logo, bề mặt da, khóa cài... của túi xách.

Túi dù sử dụng ít hay nhiều vẫn dễ bị hư hỏng do nhiều điều kiện ngoại cảnh, khí hậu Việt Nam, thói quen sử dụng, dẫn đến sản phẩm bị mất màu, biến dạng, trầy xước, làm giảm chất lượng và giá trị. Với những thương hiệu lớn, giá trị túi lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu, người mua cần gửi túi ra nước ngoài bảo dưỡng, chi phí tốn kém, thời gian, quá trình vận chuyển khó tránh khỏi những rủi ro.

CEO JooJoolux LCC Tạ Xuân Hiển cho biết, nhu cầu bảo dưỡng đồ hiệu tăng cao, dẫn đến sự phát triển của spa hàng hiệu. Tuy nhiên, chăm sóc, bảo dưỡng túi xách ở spa hàng hiệu thường đắt đỏ. Thị hiếu, kiến thức của khách hàng chưa cao.

Bản thân người mua khi sử dụng phải biết được nguyên bản chiếc túi ra sao. Sau thời gian sử dụng, chuyên gia khuyên nên đưa túi đi spa để "tìm lại cảm giác ban đầu".

Nhận diện hàng hiệu

Logo túi hàng chính hãng tinh xảo, có tiêu chuẩn về kích thước nhất định, tùy từng nhãn hàng. Logo túi kém chất lượng thường không cân đối, không sắc nét hay tinh xảo bằng hàng thật.

Da túi thật thường sần sùi, không láng mịn như túi kém chất lượng, khi nhìn kỹ có thể thấy lỗ chân lông trên bề mặt da. Đường kim mũi chỉ của túi hàng hiệu tinh xảo, thẳng hàng, không xô lệch, méo mó. Giá trị của túi hàng hiệu rất đắt đỏ, rơi vào khoảng vài nghìn USD. Nếu thấy túi giảm giá còn vài trăm USD, người dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng về uy tín của nơi bán cũng như xuất xứ, nguồn gốc của túi.

CEO của JooJoolux LCC cho biết, cách nhận diện như trên thường chỉ phân biệt được hàng nhái loại 1, 2, 3... Với hàng nhái cấp cao, rất khó để phân biệt đối với cả chuyên gia kiểm định hay người bán hàng lâu năm, bởi thị trường hàng giả hiện tại lấn át cả thị trường hàng thật. Theo anh, lợi nhuận từ thị trường hàng giả quá lớn, họ sẵn sàng đầu tư dây chuyền rất tinh vi, lôi kéo những người thợ có khả năng thi công sản phẩm hàng hiệu tinh xảo về làm việc cho mình.

CEO JooJoolux LCC dùng máy quét có camera phóng to hình ảnh gấp 400 lần để kiểm định túi.

Ngày nay, công nghệ Entrupy góp phần giúp kiểm định hàng hiệu, sử dụng rộng rãi ở Mỹ và một số nước ở châu Âu. Nguyên lý hoạt động của Entrupy mang đến độ chính xác cao. Độ sai lệch khá nhỏ, trung tâm kiểm định đã bao gồm bảo hiểm, bồi thường 100% nếu phát hiện kiểm định sai.

Máy quét dữ liệu hình ảnh túi xách sử dụng công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo (AI) để quét và so sánh kết quả với cơ sở dữ liệu hình ảnh của Entrupy trên toàn thế giới. Máy gồm camera có khả năng phóng to hình ảnh gấp 400 lần, cho phép người dùng thấy rõ bề mặt da túi. Mức độ hình ảnh phóng to cho thấy rõ da, sau đó máy tự động thu thập, so sánh dữ liệu, thông tin về hàng đang được kiểm định.

Chi tiết chứng minh túi hàng hiệu còn thể hiện ở bề mặt vật liệu da bên ngoài và bên trong chiếc túi, logo in trên da và logo in trên khoá kim loại. Anh Hiển cho biết trung tâm từng tiếp nhận không ít trường hợp đáng tiếc. Người dùng tự tin với chiếc túi xách hàng hiệu, mua sản phẩm ở nơi uy tín, tin tưởng nhưng sau đó lại phát hiện sản phẩm không chính hãng, gây ảnh hưởng hình ảnh cá nhân.

Tại buổi workshop, chuyên gia khuyến khích tín đồ mua sắm đến trung tâm kiểm định để xác nhận chiếc túi giá hàng chục triệu của mình có đạt chuẩn hay không. Trung tâm cung cấp giấy chứng nhận bao gồm thông tin và xác nhận của trung tâm, đính kèm là thẻ kiểm định của LuxLCC, cam kết bảo hiểm đền bù 100% giá trị sản phẩm.

Mỗi chiếc túi xách cũng có ID như con người. Nếu khách hàng là những người kinh doanh sản phẩm trong lĩnh vực này, chiếc thẻ ID giúp chứng nhận uy tín bán hàng.

Workshop "Trải nghiệm kiểm định túi xách hàng hiệu" do Joolux tổ chức, diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Ngoisao Beauty Expo 2019 còn tạo điều kiện để các tín đồ túi xách Louis Vuitton đến nhận tư vấn, chăm sóc, bảo dưỡng túi xách và kiểm định túi miễn phí.

Trải nghiệm kiểm định túi xách hàng hiệu

Bảo Trân

Ảnh: Quỳnh Trần