Nhậm Đạt Hoa tái xuất sau vụ bị đâm ở sự kiện

Gần một tháng sau vụ bị đâm bằng dao, tài tử Nhậm Đạt Hoa đi quảng bá phim mới với cánh tay bó bột vào ngày 11/8, tại Trung Quốc.

Trên Guangzhou Daily, tài tử Hong Kong nói vết thương ở cánh tay và các ngón tay chưa lành. "Quãng thời gian gặp sự cố, tôi vô cùng cảm ơn người thân, bạn bè và khán giả. Tình cảm đó với tôi rất quý giá", Nhậm Đạt Hoa nói. Nam diễn viên dưỡng thương một tháng qua, sau khi bị một kẻ tâm thần phân liệt đâm vào bụng, tay tại sự kiện ở Quảng Đông.

Nhậm Đạt Hoa ở sự kiện. Ảnh: Guangzhoudaily.

Tiểu Q vốn dự kiến công chiếu trong tháng 8 song vì Nhậm Đạt Hoa bị thương không thể quảng bá phim, nhà sản xuất dời lịch chiếu sang tháng 9. Tài tử nói nóng lòng chờ tác phẩm ra mắt, anh coi Tiểu Q (tên chú chó đóng cùng anh trong tác phẩm) như con gái thứ hai của mình.

Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết có tên tiếng Anh là The Life of Quill, the Seeing-Eye Dog của nhà văn Nhật Bản Kengo Ishiguro, Ryohei Akimoto. Phim kể về Lý Bảo Đình - người bị mù ở tuổi trung niên, vì thế sống khép kín. Chú chó Tiểu Q giúp anh tìm lại ý nghĩa sống.

Trailer phim "Tiểu Q" Trailer phim "Tiểu Q". Video: CCTV.

Nhậm Đạt Hoa sinh năm 1955, là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Hong Kong, được mệnh danh "Ông trùm phim xã hội đen" vì đóng nhiều vai "lão đại". Sát phá lang, Tuế nguyệt thần thâu, Giấc mộng mãnh hổ, Sòng bạc (Casino)... là những phim tiêu biểu của tài tử. Đạt Hoa kết hôn năm 1997 cùng người mẫu Kỳ Kỳ, có con gái Nhậm Tình Giai, năm nay 15 tuổi.

Như Anh (theo Guangzhou Daily)