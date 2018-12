Nhạc sĩ nổi tiếng Hàn Quốc khóc khi xem phim 'Cha cõng con'

Phim ‘Cha cõng con’ có sự tham gia của 2 bệnh nhi ung thư máu / Cảnh sắc Hà Giang trong phim 'Cha cõng con'

Sau gần 10 năm thai nghén, tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Lương Đình Dũng hoàn thành. Vốn là người kỹ tính, anh mang phim sang làm hậu kỳ tại Hàn Quốc. Qua một người bạn, Lương Đình Dũng được giới thiệu làm việc với nhạc sĩ Lee Dong-jun.

Đạo diễn Lương Đình Dũng (trái) và nhà soạn nhạc Lee Dong-jun.

Lee Dong-jun thực hiện phần nhạc cho Cha cõng con trong hai tháng. Anh tâm sự: "Tôi đã khóc khi xem phim. Đó chính là cảm hứng cho việc viết nhạc của tôi".

Đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ: "Tôi tự hào khi nghe Lee Dong-jun khen người Việt tình cảm và cảnh thiên nhiên trong phim tuyệt đẹp. Tôi rất xúc động về cử chỉ tôn trọng khi làm tác phẩm của anh ấy".

Lee Dong-jun sinh năm 1967, là nhà soạn nhạc phim nổi tiếng Hàn Quốc. Anh thực hiện nhạc phim của nhiều tác phẩm đình đám như Shiri (1999), 2009: Lost Memories (2001), Taegukgi - Cờ bay phấp phới (2004), Miracle on Cell No. 7 - Điều kỳ diệu phòng giam số 7 (2013), Operation Chromite (2016).

Ngoài điện ảnh, Lee Dong-jun sáng tác nhạc nền cho loạt phim truyền hình ăn khách IRIS (2009). Ca khúc chủ đề của bộ phim My way do danh ca Andrea Bocelli thể hiện cũng do Lee Dong-jun viết. Nhà soạn nhạc Hàn Quốc nổi tiếng khắt khe, khó tính, không dễ nhận lời làm nhạc nếu không biết trước chất lượng bộ phim.

Một cảnh trong phim "Cha cõng con".

Cha cõng con (Father and Son) được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên viết năm 1995 của Lương Đình Dũng. Nhân vật chính trong phim là Cá. Hàng ngày, cậu tưởng tượng về một nơi tràn ngập ánh sáng qua câu chuyện kể của ông bố mù, cả đời chỉ quanh quẩn đánh cá bên bờ sông. Cậu mơ ước một ngày lớn lên được đến nơi tràn ngập ánh sáng ấy. Nhưng Cá không còn thời gian để chờ đợi sau khi lâm bệnh. Người cha cõng con đi để cậu bé nhìn thấy cuộc đời trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.

Kịch bản Cha cõng con từng khiến biên kịch nổi tiếng của Hollywood là Pilar Alessandra rơi nước mắt và quyết định biên tập miễn phí cho Lương Đình Dũng. Đạo diễn ấp ủ việc chuyển thể từ lâu nhưng mãi đến năm 2013 anh mới bắt tay thực hiện. Dự án phim phải dừng lại một thời gian vì bối cảnh Hà Giang bị ngập lụt. Mãi đến năm 2015, quá trình quay mới tiếp tục.

Phim có bối cảnh chính ở Bắc Mê (Hà Giang) và vài cảnh ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Phần lớn đội ngũ tham gia phim là diễn viên nghiệp dư hoặc chưa nổi tiếng, duy có NSƯT Trần Hạnh là được nhiều người biết đến. Vai ông bố trong Cha cõng con do diễn viên Ngô Thế Quân (nam chính Thời xa vắng) đảm nhận, vai con trai được giao cho cậu bé mồ cô Đỗ Trọng Tấn đến từ làng trẻ em S.O.S Việt Trì (Phú Thọ). Lương Đình Dũng còn mời hai bệnh nhi bị ung thư máu đóng vai phụ.

Phim hoàn thành hôm 13/11. Ngay sau đó, Lương Đình Dũng đã đem chiếu cho các bệnh nhân nhí ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Đạo diễn bộc bạch anh không muốn mình ân hận nếu các em không thể chờ đến ngày phim ra rạp.

Đức Trí