Nhạc sĩ Nhật xác nhận Vũ Cát Tường không đạo nhạc của cô

Vũ Cát Tường đã chủ động liên hệ để cung cấp tài liệu làm bằng chứng cô là người sáng tác Vết mưa với nhạc sĩ Marika Takeuchi. Trong đó nhạc sĩ Việt khẳng định bản demo sáng tác của mình có từ 18/6/2013 - trước ngày nhạc sĩ Nhật tung tác phẩm Rain in the park. Trong tài liệu, Cát Tường gửi văn bản bài hát có ghi giai điệu, vòng hòa âm, số chỉ nhịp và những mẫu piano mà cô đã dùng để sáng tác. Cô còn chụp ảnh màn hình email, bản demo trao đổi với nhà sản xuất và nhạc sĩ hòa âm Trọng Nguyên đính kèm trong tài liệu.

Trong thư gửi Marika, Vũ Cát Tường chia sẻ: "Là người làm nhạc được đào tạo bài bản, chúng ta đều có những mục đích và sứ mệnh riêng. Một điều thú vị đã diễn ra là chúng ta có sự đồng cảm ở việc sử dụng chất liệu thiên nhiên là mưa và các kỹ thuật phối piano, dù cách xử lý khác nhau". Cát Tường khẳng định đây không phải là một trường hợp hiếm hoi, vì vậy cô mong nhạc sĩ Nhật thấu hiểu điều này.

Nghệ sĩ Marika Takeuchi (trái) và Vũ Cát Tường.

Marika Takeuchi sau khi nhận thông tin từ Vũ Cát Tường đã liên hệ với êkíp của nhạc sĩ Việt và xác nhận đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chia sẻ với VnExpress, nhạc sĩ Nhật nói: "Tôi đã tìm hiểu và dùng một phần mềm giúp xác nhận file mp3 mà Vũ Cát Tường gửi đúng là được tạo ra vào ngày 18/6/2013". Marika còn khen ngợi cách tiếp cận lịch sự và chuyên nghiệp của Vũ Cát Tường và mong sự việc này không ảnh hưởng đến những giá trị về sáng tác và nghệ thuật mà cả cô và Vũ Cát Tường đang theo đuổi.

Trước đó vào ngày 15/8, trên trang cá nhân, Marika Takeuchi chia sẻ cô được người hâm mộ thông báo về ca khúc Vết mưa của Vũ Cát Tường nghe giống bản Rain in the Park của mình. Marika khi đó cho biết bản Rain in the Park được cô giới thiệu lần đầu vào ngày 26/6/2013 trên trang chia sẻ nhạc Soundcloud, trước khi ra mắt trong album nhạc không lời Rain Stories vào ngày 11/11/2014. Ca khúc Vết mưa của Vũ Cát Tường tung ra năm 2014. Sự giống nhau giữa hai bản nhạc cùng thời điểm ra mắt khiến nghệ sĩ Nhật thắc mắc liệu đây có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không.

Từ vụ ồn ào vừa qua, Vũ Cát Tường khẳng định cô sáng tác từ cảm xúc và trái tim bởi âm nhạc là cách cô trải lòng với mọi người. "Điều quan trọng nhất đối với tôi là sự tin tưởng của khán giả, còn bất kỳ sự hồ nghi nào cũng là chuyện thị phi khó tránh khỏi. Tôi mong những việc này qua nhanh để tôi toàn tâm vào chương trình Giọng hát Việt nhí mà tôi đang rất tâm huyết", cô nói.

* Tác phẩm "Rain in the park" của Marika Takeuchi 'Rain in the Park' - Marika Takeuchi

* Ca khúc "Vết mưa" của Vũ Cát Tường 'Vết mưa' - Vũ Cát Tường

