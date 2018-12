Nhà sản xuất 'Mặt nạ máu' phủ nhận cắt vai diễn của Tinna Tình

Đạo diễn Đỗ Thành An: "Vai của Tinna Tình chỉ bị cắt 10% chứ không phải 90%" Kịch bản phim Mặt nạ máu từ bản thảo đầu đến bản cuối cùng để đưa vào sản xuất qua hơn 20 lần chỉnh sửa. Đỗ Thành An và Tinna Tình cùng viết kịch bản gốc. Sau đó, đạo diễn cho biết một số nhà sản xuất không đồng ý đầu tư vì yếu tố kinh dị và ma quái quá nặng. Đến khi Đỗ Thành An gặp anh Phạm Việt Anh Khoa, anh Khoa đồng ý với ý tưởng kịch bản, nhưng phải sửa câu chuyện phim. Khi thống nhất kịch bản cuối cùng để triển khai, người đầu tiên đạo diễn Đỗ Thành An gửi đọc kịch bản là Tinna Tình. Đỗ Thành An cho biết: "Cô ấy đã đồng ý cùng chúng tôi casting vai bà Thu - một vai quan trọng trong phim. Vai này có 23 phân đoạn trên tổng thể 110 phân đoạn của cả phim. Trong 23 phân đoạn do Tinna Tình đóng, khi về dựng chúng tôi quyết định bỏ hai phân đoạn vì không đạt yêu cầu phát triển câu chuyện. Mức độ cắt diễn xuất của vai bà Thu chỉ chưa tới 10% chứ không phải 90% như Tinna Tình nói. Cả hai phân đoạn đó đều có hai diễn viên Dương Cẩm Lynh và Tinna Tình đóng chung".