Nguyên Khang công bố nhầm quán quân The Voice Kids

TP HCMNhiều khán giả bức xúc vì MC Nguyên Khang đọc nhầm kết quả chung cuộc Giọng hát Việt nhí, khiến thí sinh Chấn Quốc khóc.

Chung kết Giọng hát Việt nhí mùa thứ bảy diễn ra tối 26/10. Ở phút chót, hai thí sinh Kiều Minh Tâm (đội Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương) và Chấn Quốc (đội Hương Giang - Dương Cầm) chờ nghe kết quả. Khi Kiều Minh Tâm tỏ ra khá thoải mái, Chấn Quốc cúi gằm mặt vì căng thẳng. "Tỷ lệ bình chọn của ngôi vị quán quân là 25,9. Chúng tôi xin chúc mừng, ngôi vị quán quân Giọng hát Việt nhí mùa thứ bảy thuộc về một thí sinh Chấn Quốc. Giải nhất chính là Kiều Minh Tâm".

Bạn dẫn của Nguyên Khang - Gil Lê - sau đó mời đại diện ban tổ chức lên trao giải, trong lúc các thí sinh đang ăn mừng. Lúc này, Nguyên Khang mới nói anh nhầm lẫn, quán quân chương trình là Kiều Minh Tâm, với 26,63% lượt bình chọn từ khán giả. Chấn Quốc sau đó lộ vẻ buồn bã khi nhận giải nhất.

Ngay sau cuộc thi, Nguyên Khang gửi lời xin lỗi huấn luyện viên Hương Giang - Dương Cầm, Chấn Quốc và gia đình em. "Khang quá thích Chấn Quốc từ vòng bán kết, cả ngày nay nghe cậu bé hát về mẹ quá xúc động, khiến tôi không tập trung. Dù sao tôi cũng đã nhận ra lỗi sai của mình và kịp thời sửa", Nguyên Khang nói. Anh cũng nhắc lại nhiều MC kỳ cựu cũng gặp tình huống tương tự, cụ thể là Steve Harvey từng công bố nhầm kết quả Miss Universe 2015.

Nguyên Khang an ủi Chấn Quốc sau chương trình. Ảnh: CTS.

Trên Facebook, nhiều khán giả chỉ trích việc Nguyên Khang đọc nhầm tên quán quân, nghi ngờ chương trình sắp đặt để gây chú ý. "Tại sao có sự nhầm lẫn tệ hại như vậy với một chương trình phát sóng trực tiếp, đặc biệt là với trẻ em. Liệu họ có nghĩ tới tổn thương tinh thần mà Chấn Quốc sẽ chịu?", khán giả Phương Uyên đặt ra câu hỏi và nhận được hơn 300 lượt thích (like). Khán giả Nguyễn Tấn nhận xét: "Chiêu trò của chương trình thôi. Nguyên Khang là MC lâu năm, không thể nhầm lẫn được". Khán giả Dustin Đức Phạm nghi ngờ: "Tại sao hai MC cùng đọc tên bé mà lại bảo là nhầm". Nhiều người thậm chí cho rằng The Voice Kids học theo Miss Universe 2015. MC Steve Harvey từng bị chỉ trích vì công bố nhầm ngôi vị Á hậu 1 và Hoa hậu Hoàn vũ giữa Hoa hậu Philippines và Colombia. Lúc đó, Nguyên Khang thậm chí còn nhận xét xác suất đọc nhầm tên hoa hậu là vô cùng thấp.

Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc công ty Cát Tiên Sa, đơn vị tổ chức chương trình - khẳng định ban tổ chức không sắp xếp tình huống trên. "Lúc đó, tôi cũng khá bực bội, không hiểu sao Nguyên Khang có thể đọc nhầm kết quả. Sau đó, cậu ấy tự nhớ ra và sửa sai. Chúng tôi làm sáu mùa The Voice và bảy mùa The Voice Kids một cách công tâm, không tạo chiêu trò nhưng sự cố trên lại khiến khán giả suy đoán sai lệch", ông Quang Minh nói. Ông Quang Minh giải thích chương trình năm nay trao cả danh hiệu quán quân và giải nhất vì Kiều Minh Tâm và Chấn Quốc có số lượt khán giả bình chọn không chênh nhau nhiều, lần lượt là 26,63% và 25,9%. Chấn Quốc cũng nổi trội hơn ba á quân Linh Đan, Khánh An, Bảo Hân.

Kiều Minh Tâm là quán quân Giọng hát Việt nhí 2019. Ảnh: CTS.

Chung kết Giọng hát Việt nhí là cuộc tranh tài của năm thí sinh Chấn Quốc, Bảo Hân (đội Hương Giang - Dương Cầm) Linh Đan (đội Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh), Khánh An, Kiều Minh Tâm (đội Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương). Trong chương trình, nhiều màn kết hợp với khách mời được dàn dựng công phu. Huấn luyện viên Hương Giang song ca với Chấn Quốc bài Mẹ ơi đừng khóc. Bảo Hân song ca với Đức Phúc bài All By Myself, với phần đệm đàn của nhạc sĩ Dương Cầm. Linh Đan được 14 thí sinh trong đội và hai huấn luyện viên Dương Khắc Linh - Phạm Quỳnh Anh hát bè trong tiết mục This is My Destiny. Khánh An, Kiều Minh Tâm kết hợp với ca sĩ Thu Minh trong bản mashup ba ca khúc Chuông gió - Ước mơ - Taxi. Ngoài danh hiệu quán quân của Kiều Minh Tâm, giải nhất của Chấn Quốc, ba thí sinh Linh Đan, Bảo Hân, Khánh An nhận đồng giải nhì.

Giọng hát Việt nhí là phiên bản The Voice dành cho thí sinh từ chín đến 15 tuổi, phát sóng lần đầu năm 2013. Qua bảy mùa, chương trình tìm được các gương mặt quán quân: Quang Anh (đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang), Thiện Nhân (đội Cẩm Ly), Trịnh Nguyễn Hồng Minh (đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang), Trịnh Nhật Minh (đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng), Dương Ngọc Ánh (đội Vũ Cát Tường), Hà Quỳnh Như (đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang), Kiều Minh Tâm (đội Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương).

Hà Thu