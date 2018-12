Nguyễn Hoàng ghép hộp sọ thành công

Diễn viên Nguyễn Hoàng nhập viện ghép hộp sọ

7h sáng 14/6, Nguyễn Hoàng được người nhà và bác sĩ đưa vào phòng mổ để thực hiện ca phẫu thuật ghép hộp sọ tại bệnh viện Nhân dân 115, TP HCM. Sau hơn 5 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ thông báo ca mổ ghép hộp sọ cho diễn viên Nguyễn Hoàng thành công. Hiện anh được đưa ra khu vực hồi sức để theo dõi.

Nguyễn Hoàng tỉnh lại sau ca mổ ghép hộp sọ.

Theo các bác sĩ, mổ ghép hộp sọ là thao tác cuối cùng của quy trình phẫu thuật điều trị tai biến mạch máu não. Thông thường bệnh nhân tai biến được mở một mảnh hộp sọ để lấy máu tụ trong não ra ngoài. Mảnh hộp sọ được bảo quản trong môi trường đặc biệt và được lắp lại sau ba đến sáu tháng. Trong ca mổ não điều trị tai biến cuối năm 2015, một mảnh hộp sọ của anh được bác sĩ tách riêng và gửi nuôi tại khoa Mô phôi - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP HCM).

"Việc lắp lại vỏ hộp sọ giúp hoàn chỉnh hình dạng ban đầu của xương sọ, đồng thời thúc đẩy việc luyện tập phục hồi chức năng của bệnh nhân dễ dàng hơn vì hộp sọ đã khép kín", bác sĩ Dũng, người trực tiếp mổ cho diễn viên Nguyễn Hoàng, nói.

Người nhà nam diễn viên vui mừng trước kết quả tốt. Hiện vợ và bạn thân của Nguyễn Hoàng chỉ nhìn thấy anh qua cửa kính mà chưa được tiếp xúc. Vợ nam diễn viên nói so với lần phẫu thuật trước, lần này chị thấy an tâm và bình tĩnh hơn.

"Bác sĩ đưa anh Hoàng vào phòng mổ sớm, thăm khám, theo dõi huyết áp và các tình trạng khác đến hơn một tiếng mới quyết định mổ nên tôi yên tâm hơn nhiều", chị Trúc - vợ diễn viên Nguyễn Hoàng - nói.

Nguyễn Hoàng được người nhà chăm sóc trước ca mổ.

Diễn viên Nguyễn Hoàng nhập viện cấp cứu do tai biến mạch máu não tháng 10/2015. Một tuần sau khi hồi tỉnh, nam diễn viên được gia đình chuyển từ khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện 115 qua khoa Thần kinh - Sọ não ở Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng TP HCM. Tại đây, anh tập vật lý trị liệu để hồi phục vận động cơ thể và các phản ứng tâm sinh lý. Chiều 15/1, bác sĩ cho nam diễn viên về nhà để tự tập với sự giúp đỡ của y tá và người thân.

Ngày 2/6, Nguyễn Hoàng được gia đình cho nhập viện để thăm khám. Sau khi có kết quả xét nghiệm, việc mổ lắp hộp sọ phải dời lại vì nam diễn viên bị sốt. Sáng nay, nam diễn viên được đưa vào phòng mổ, hoàn thành công đoạn cuối cùng của quá trình phẫu thuật dành cho bệnh nhân bị tai biến mạch máu não.

Hiện chân trái của NguyễnHoàng vẫn trật khớp do bị ngã từ lần tai biến cuối tháng 10/2015. Bác sĩ cho biết chân này đang bị liệt nên họ khó có khả năng can thiệp. Có thể sau khi Nguyễn Hoàng bình phục, bác sĩ khoa Thần kinh sẽ hội chẩn cùng đồng nghiệp khoa Cơ xương khớp để đưa ra hướng điều trị cho nam diễn viên.

Nguyễn Hoàng trong phim "Bông hồng trà".

Nguyễn Hoàng sinh năm 1967, quê ở Tân An, Long An. Anh từng là phóng viên Thể thao của báo Long An trước khi theo nghiệp diễn xuất năm 1991. Anh tham gia đóng cả vai phản diện lẫn chính diện, trong đó một số vai gây ấn tượng như bác sĩ Tâm (Vũ điệu tử thần), Hùng (Nợ đời), Phước (Trái đắng), công tử Albert Tú (Đất và lửa), đại úy tình báo Nguyễn Mạnh Cường (Bông hồng trà).

Châu Mỹ