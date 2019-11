'Người Sắt' Robert Downey Jr. tranh Oscar

Robert Downey Jr. được Disney đăng ký giải nam phụ ở Oscar 2020, cùng bảy bạn diễn khác trong "Avengers: Endgame".

Ngày 7/11, Disney cập nhật danh sách các giải Oscar mà Avengers: Engame dự tranh. Robert Downey Jr. (vai Iron Man) thuộc hạng mục nam phụ, cùng Chris Evans (Captain America), Mark Ruffalo (Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Jeremy Renner (Hawkeye), Josh Brolin (Thanos), Paul Rudd (Ant-Man) và Don Cheadle (War Machine).

Dàn người hùng quỳ trước Iron Man trong cảnh 'Avengers: Endgame' bị cắt Dàn người hùng quỳ trước Iron Man trong cảnh bị cắt khỏi bản chiếu rạp của "Avengers: Endgame". Video: Disney.

Trước đó, tài tử đóng Iron Man không có trong danh sách tranh giải. Trong các sao Marvel mới được đăng ký, anh là người có triển vọng nhất, xét đến độ hút của Iron Man cùng việc nhân vật vừa qua đời trong Avengers: Endgame. Disney cũng xếp Robert vào giải nam phụ, nơi ít cạnh tranh so với giải nam chính.

Tuy nhiên, các chuyên gia Âu Mỹ không đánh giá cao cơ hội của Robert Downey Jr. Theo trang Gold Derby, những tài tử có khả năng thắng giải ở hạng mục này là Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood), Al Pacino (The Irishman) và Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood). Đầu tháng 10, trên Indiewire, Robert cũng nói không hứng thú với việc vận động cho chính mình ở Oscar.

Robert Downey Jr. trong "Avengers: Endgame". Ảnh: Disney.

Robert Downey Jr. từng có hai đề cử Oscar với Chaplin (nam chính, năm 1993) và Tropic Thunder (nam phụ, năm 2009). Anh đóng Iron Man từ năm 2008, là một trong các trụ cột của "đế chế" Marvel. Nếu Robert vào top 5 ứng viên của mùa giải tới, Vũ trụ Điện ảnh Marvel sẽ lần đầu có đề cử. Ở Oscar 2019, Black Panther được đề cử "Phim xuất sắc" nhưng không diễn viên nào vào top 5.

Ở dàn sao nữ của Avengers: Endgame, Disney đăng ký Scarlett Johansson (vai Black Widow), Gwyneth Paltrow (Pepper), Zoe Saldana (Gamora), Karen Gillan (Nebula) và Brie Larson (Captain Marvel) vào giải Oscar nữ phụ. Như vậy, bom tấn không có ai dự hạng mục diễn viên chính.

Các đề cử của Oscar lần 92 được công bố ngày 13/1/2020. Lễ trao giải diễn ra ngày 9/2 ở Los Angeles (California, Mỹ).

Ân Nguyễn